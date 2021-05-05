Потенциал роста цен ОФЗ ограничен - "Локо-Инвест"

Потенциал роста цен ОФЗ вслед за крепнущим рублем выглядит ограниченным, считает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.

"Пониженная активность не стала преградой для умеренного снижения доходностей классических ОФЗ (-2-5 б.п.), лучше себя "чувствовали" длинные выпуски. Рынок позитивно воспринял снижение доходностей долларовых бумаг, но там изменения происходят в рамках краткосрочного диапазона 1,55-1,65% по 10-летним бондам, и к концу недели мы по-прежнему видим риски смещения к верхней границе. Поэтому потенциал рост цен ОФЗ вслед за крепнущим рублем выглядит ограниченным", - отмечает эксперт в своем комментарии.

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