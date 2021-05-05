Возможен подъем котировок акций Сбербанка к 305-310 руб. - BCS Express

Возможен подъем котировок акций Сбербанка к уровням 305-310 рублей в ближайшее время, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"В обыкновенных акциях Сбербанка, котировки которых обновили свои исторические максимумы, пока нет критической перекупленности, и подъем цены бумаги в район 305-310 рублей вполне допустим. При этом напомним, что 10 мая последний день, когда акции торгуются с дивидендами. 11 мая торги откроются гэпом вниз примерно на 5-6%", - отмечает аналитик в своем комментарии.

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