Идея дня: повышение процентных ставок - основной риск для инвесторов - "ВТБ Мои Инвестиции"

Повышение процентных ставок является основным риском для инвесторов, оказывая существенное влияние на оценку "акций роста", отмечается в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

"Повышение процентных ставок оказывает существенное влияние на оценку "акций роста", - пишут эксперты. - В прошлом году они обогнали в динамике "акции стоимости" на 32%, но проигрывают 9% в этом году. Ускорение инфляции, сильный экономический рост, подпитываемый вакцинацией населения, позитивны для "акций стоимости". При этом мантра главы ФРС Дж.Пауэлла о неизменности сверхмягкой денежно-кредитной политики даёт надежду инвесторам в продолжение переоценки "акций роста". Полагаем, в такие противоречивые времена инвесторы должны быть гибкими и поддерживать должное сочетание "акций роста" и "акций стоимости" в портфелях с тактическим перевесом в пользу последних в ближайшие месяцы.

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