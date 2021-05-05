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05 мая 2021 года 09:57
Фондовый рынок России начнет торги с роста в среду - "Атон"
Аналитики "Атона" прогнозируют позитивное начало торговой сессии на российском фондовом рынке в среду - вероятное повышение составит 1%, говорится в комментарии инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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06 мая 2021 года 11:36
Акции "Яндекса" и Mail.ru самые привлекательные в IT-секторе, отмечается в комментарии Sber CIB. "Ускоренный рост доходов от рекламы в интернете поддержит основной бизнес "Яндекса" и Mail.ru Group, а более высокая вовлечённость клиентов вследствие работы на дому благоприятно скажется на других... читать дальше
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.06 мая 2021 года 10:45
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.06 мая 2021 года 10:24
Потенциал для подъема цены нефти выше $70 за баррель Brent краткосрочно сохраняется, однако участники рынка будут внимательно следить за динамикой спроса, и при признаках ослабления не исключена коррекция, отмечается в комментарии BCS Express". "Цены на нефть в среду оставались стабильны на фоне... читать дальше
.06 мая 2021 года 10:08
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.06 мая 2021 года 10:07
Ожидается высокая волатильность котировок акций Peloton Interactive после публикации отчетности компании в четверг, отмечается в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции". "Peloton Interactive Inc. , производитель домашнего спортивного оборудования, потерял 15% после того, как компания объявила об отзыве... читать дальше
.06 мая 2021 года 09:45
Индекс Мосбиржи может протестировать отметку 3700 пунктов до конца текущей недели, полагает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. "Российский фондовый рынок двигался вслед за нефтью. Цена фьючерсов на Brent подскочила к $70/барр.,... читать дальше
.06 мая 2021 года 09:40
Аналитики оценивают внешний фон, сложившийся на утро четверга, как нейтральный и ждут незначительного роста акций в начале торгов. В дальнейшем вероятна консолидация рынка, желание зафиксировать спекулятивную прибыль последних дней будет расти. читать дальше
.06 мая 2021 года 09:25
Рынок акций может незначительно подрасти в начале торгов в четверг, отмечается в комментарии "Алор Брокер". "Спекулятивно интересно выглядит "Северсталь", завершившая среду в минусе. Но на среднесрочную перспективу покупать бумаги металлургов еще страшно. Лучше подождать пока ФАС предъявит объем... читать дальше
.06 мая 2021 года 09:11
Вероятно нейтральное начало торгов на рынке акций РФ в четверг, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0.1-0.3%, в диапазоне 3630-3655 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3610,... читать дальше
.06 мая 2021 года 09:00
Лучше рынка в четверг могут выглядеть компании нефтегазового сектора, также уверенную динамику могут показывать и металлурги на фоне роста цен на металлы, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин. "Новые рекорды по индексу Мосбиржи не заставили себя долго ждать. Российский рынок в среду вновь... читать дальше
.06 мая 2021 года 08:48
Индекс Dow Jones обновил рекорд, акции технологических компаний подешевели. Индексы Азии меняются без единой динамики, Япония в плюсе после длинных праздников. Нефтяные цены умеренно растут после разнонаправленных изменений накануне, Brent - $69,11 за баррель. читать дальше
.06 мая 2021 года 08:40
Москва. 6 мая. Изменения курса доллара США и евро на старте торгов "Московской биржи" в четверг незначительные, рубль относительно стабилен к бивалютной корзине на фоне неоднозначных сигналов с мировых рынков. читать дальше
.05 мая 2021 года 19:45
Рубль вечером продолжает немного повышаться к доллару и евро на растущей нефти и надеждах на смягчение геополитической напряженности
Москва. 5 мая. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в среду вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне растущей нефти и ожиданий смягчения геополитической напряженности между Россией и США в период подготовки возможной встречи в июне президентов Владимира Путина и Джозефа Байдена. читать дальше
.05 мая 2021 года 19:27
"Быки" рынка акций разогрели индекс Мосбиржи до нового максимума выше 3640п на внешнем оптимизме, лидировали Мечел и Сургутнефтегаз
Москва. 5 мая. Рынок акций РФ в среду ускорил подъем на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры на ожиданиях восстановления мировой экономики после снятия ряда карантинных ограничений в Европе и США, несмотря на продолжающуюся пандемию COVID-19 в Индии; "быки" разогрели индекс Мосбиржи до нового рекорда выше 3640 пунктов, при этом лидировали в росте акции "Мечела" и "Сургутнефтегаза", Сбербанк обновил максимум. читать дальше
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