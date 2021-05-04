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04 мая 2021 года 19:45

Рубль вечером продолжает умеренно подрастать к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

Москва. 4 мая. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне растущей нефти.

Курс доллара США составил 75,04 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 17,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 90,17 руб./EUR1, подешевев на 22,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 19,64 копейки - до 81,84 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает умеренно повышаться к доллару и евро на вечерних торгах на фоне дорожающей нефти. При этом торги проходят в довольно спокойном режиме за счет длительных майских выходных дней.

Цены на "черное золото" растут на фоне оптимизма по поводу восстановления мировой экономики и спроса на топливо в США и Европе. Европейская комиссия выдвинула в понедельник предложение для государств-членов Евросоюза ослабить действующие ограничения на въезд в ЕС по причинам необязательного характера благодаря расширению кампаний по вакцинации и развитию эпидемиологической ситуации во всем мире.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в Twitter (SPB: TWTR), что "пора возродить туристический бизнес, а также дружбу с другими странами. Но делать это нужно, соблюдая нормы безопасности".

Американские штаты продолжают смягчать карантинные меры на фоне увеличения числа вакцинированных граждан. Власти Нью-Йорка, Нью-Джерси и Коннектикута объявили, что большинство ограничений на количество посетителей в общественных местах будут отменены 19 мая. Тем временем губернатор Флориды Рон Десантис в понедельник подписал указ о немедленной отмене всех карантинных мер в штате.

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл в понедельник заявил, что перспективы роста американской экономики улучшились на фоне вакцинации и благодаря бюджетным стимулам, однако он подчеркнул, что экономическое восстановление идет неравномерно. "Восстановление усиливается, но оно идет медленнее для низкооплачиваемых работников", - приводит его слова Fox Business.

Между тем ситуация с распространением коронавируса в Индии в последние недели сильно ухудшилась. По количеству случаев коронавируса Индия занимает второе место в мире после США. Многие страны в последние дни ограничивали транспортное сообщение с Индией, чтобы, в частности, снизить риск попадания на свою территорию "индийских" штаммов коронавирусной инфекции.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК во вторник выросла на 1,79% - до $68,77 за баррель. Ранее в ходе торгов стоимость контракта превысила $69 за баррель впервые с 15 марта.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялась на 1,69% - до $65,58 за баррель.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, при небольшом количестве внутренних новостей рубль укреплялся во вторник днем как к доллару США, так и к евро, однако ближе к вечеру растерял часть позиций. Одной из причин укрепления могла выступать дорожающая нефть (котировки ближайшего контракта на нефть марки Brent в моменте превышали $69 за баррель). "Начавшиеся в России "длинные выходные" также накладывают отпечаток на динамику рынка. Минфин в пятницу сообщил, что из-за ожидаемой низкой активности инвесторов в связи с выходными не будет проводить в эту среду аукционы по размещению ОФЗ. При этом, согласно опубликованным во вторник данным, индекс деловой активности PMI в производстве для РФ в марте снизился до 50,4 пункта, что может выступать индикатором отсутствия устойчивости темпов восстановления в производственной сфере", - подчеркивает Беспалов.

"Доллар США чуть снижается к вечеру и торгуется около 75 рублей. Краткосрочно американская валюта продолжит балансировать в пределах 74,70-75,10 руб./$1. Завтра аукцион Минфина по размещению ОФЗ не состоится, поэтому всплесков активности в рубле быть не должно. Евро стоит 90,17 рубля и все так же консолидируется в коридоре 90-92 руб./EUR1", - говорит старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Банк России во вторник, 4 мая, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2,107 трлн рублей (при лимите 1,44 трлн рублей и спросе 2,107 трлн рублей) в среднем по ставке 4,94% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 27 апреля, банки разместили 1,87 трлн рублей (при лимите 1,87 трлн рублей и спросе 2 трлн 60,5 млрд рублей) в среднем по ставке 4,93% годовых.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 5 мая на 41,16 копейки, до 75,2567 руб./$1, и уменьшил курс евро на 13,4 копейки, до 90,451 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся во вторник на 24,98 копейки по отношению к прошлой пятнице (из-за праздничных выходных дней торги в валютной секции биржи в понедельник не проводились) и составил 75,123 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 7,61 копейки и составил 75,0536 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 557,359 млн, из которых $501,815 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 55,544 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 32,73 копейки, до 90,224 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 39,23 копейки и составил 90,2018 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR451,381 млн, из которых EUR157,417 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR293,964 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов продемонстрировали разнонаправленную динамику во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" опустилась на 15 базисных пунктов (б.п.) - до 4,93% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 1 б.п. - до 5,17% годовых. Ставка на срок 1 месяц снизилась на 3 б.п. - 5,28% годовых, ставка на срок 3 месяца поднялась на 1 б.п. - до 5,71% годовых, ставка на срок 6 месяцев осталась на прежнем уровне - 5,81% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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