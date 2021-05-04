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04 мая 2021 года 19:27

Рынок акций РФ начал межпраздничную неделю с роста вслед за нефтью, лидировали ВТБ и "Квадра"

Москва. 4 мая. Рынок акций РФ начал межпраздничную майскую неделю с роста вслед за подорожавшей нефтью (Brent поднялась в район $69 за баррель) в ожидании увеличения спроса на сырье, при этом сдерживающим" быков" фактором выступили негативные сигналы с западных фондовых площадок; лидерами роста выступили акции ВТБ и "Квадры", бумаги Сбербанка обновили максимум.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3577,21 пункта (+0,9%), индекс РТС - 1502,58 пункта (+1,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 5,6%.

Доллар просел до 75,02 рубля (-0,19 рубля).

Главы МИД G7 на первой встрече с начала пандемии обсудили общие позиции по отношению к Китаю, сообщают европейские СМИ. Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Доминик Рааб еще до начала заседания призывали страны G7 объединиться перед лицом вызовов со стороны Китая.

Глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил 3 мая, что администрация США предпочла бы наладить стабильные отношения с Россией и сделает это, если и Москва возьмет именно такой курс. Блинкен отметил, что у президента США Джо Байдена будет возможность "напрямую поговорить об этом, когда он встретится с президентом Путиным".

Подорожали акции банка ВТБ (+5,6%, до 5,43 копейки - максимум с апреля 2018 года), Polymetal (MOEX: POLY) (+3,4%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+3,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+3,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+3,1%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+2%), бумаги "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,3%), "Московской Биржи" (+1,3%), Сбербанка (+1,2%, до 301,3 рубля; максимум дня и новый пик - 304,23 рубля), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1% и +0,6% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,4%).

Подешевели акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-4,3%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (-3,9%), бумаги "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,3%).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+10,9%) продолжили рост конца прошлой недели после публикации финансовых результатов по МСФО за I квартал. Кроме того, во вторник стало известно, что исполняющим обязанности генерального директора компании совет директоров назначил Сергея Бисиркина. Бумаги ВТБ, судя по всему, также по-прежнему поддерживали вышедшие в пятницу сильные финансовые результаты за 1-й квартал. Polymetal повышался вслед за ценами на золото, которые в течение сессии пытались вернуться к отметке $1800 за унцию. Кроме того, бумаги эмитента наряду с "НОВАТЭКом" в среду последний день торгуются с дивидендами за 2020 год.

В США индексы снижаются во главе с высокотехнологичным сектором. Рынок перешел в коррекционную фазу после публикации данных о рекордном дефиците торгового баланса США в марте в размере $74,4 млрд. Индикатор S&P 500 на этом фоне опустился ниже 4150 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика) и теперь с технической точки зрения рискует продолжить падение к 4100 пунктам (нижняя полоса Боллинджера). В среду в США будут опубликованы первые ежемесячные данные по рынку труда страны за апрель от ADP, которые, вероятно, покажут ускорение темпов его роста.

Индексы МосБиржи и РТС закрепились выше отметок 3550 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика) и 1500 пунктов. Краткосрочная картина на рынке, с одной стороны, не исключает развития повышения, но в то же время сильного импульса к росту рынок по-прежнему не показывает и, скорее, находится в стадии неопределенности. Настроения на зарубежных фондовых площадках во вторник резко испортились - инвесторы в условиях достаточно спокойного макроэкономического и корпоративного фона перешли к фиксации прибыли, которая в среду может негативно сказаться на российских активах. В середине недели на западных площадках будут оценивать окончательные данные по деловой активности в секторе услуг и первые данные по занятости в США за апрель. Российский рынок в условиях геополитической напряженности во многом движется за счет корпоративных историй. Ориентир по индексу МосБиржи на среду - 3520-3620 пунктов, считает Кожухова.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, рост нефти привел к укреплению рубля во вторник, хотя внешние фондовые площадки забуксовали. Негативом можно назвать заявление чиновника Федрезерва, намекающее на возможность скорого ужесточения монетарной политики американского регулятора. Так, глава Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс высказался о возможности повышения краткосрочных ставок на денежном рынке с целью охлаждения его перегретости. Хотя, по словам чиновника, эти корректировки не будут рассматриваться как изменение денежно-кредитной политики ФРС, ранее подобные меры предшествовали сокращению покупок активов в рамках QE. Ранее в пятницу заявление главы ФРБ Далласа Роберта Каплана о том, что, по его мнению, ФРС должна начать обсуждение вопроса о замедлении или сокращении ежемесячных покупок активов на $120 млрд, вызвало резкое снижение рисковых активов и рост доллара.

Тем временем, поддержку рублевым активам оказывает увеличение вероятности встречи президентов России и США. В понедельник глава американского Госдепартамента заявил, что в ходе этой встречи лидеры смогут обсудить стабилизацию отношений между двумя странами.

Нефть переписала 2-месячные вершины, несмотря на сложную обстановку с коронавирусом в Индии, а также рост доллара. К позитивным моментам можно отнести превзошедший ожидания отчет за I квартал саудовского нефтегиганта Saudi Aramco, показавший рост прибыли на 30% в годовом выражении. Позитива добавили и комментарии главы компании, заявившего, что "импульс, вызванный восстановлением мировой экономики, укрепил энергетические рынки" и "учитывая положительные признаки спроса на энергию в 2021 году есть больше причин для оптимизма в том, что наступают лучшие времена".

По словам старшего аналитика "МКБ Инвестиции" Антона Старцева, поток западной квартальной отчетности стал фактором поддержки котировок на рынках акций. Прибыль большинства компаний оказалась выше прогнозов, что дает дополнительное основание для оптимизма инвесторов в отношении темпов возвращения экономики к устойчивому росту, но стоит учитывать, что итоги первого квартала уже частично включают "эффект низкой базы" при сравнении показателей год к году.

Президент США Джо Байден в Конгрессе анонсировал еще один пакет мер поддержки экономики на сумму $1,8 трлн. План предполагает госрасходы в размере $1 трлн в течение 10 лет и налоговые стимулы на $800 млрд для домохозяйств с низким уровнем дохода. Финансировать дополнительные расходы предлагается за счет повышения налоговых ставок для обеспеченных категорий граждан (включая налоги на прирост капитала и дивиденды). Объявление новых мер было во многом ожидаемым, а их реализация требует одобрения Конгресса, поэтому влияние этих новостей "в моменте" можно оценить как нейтральное. В долгосрочной перспективе новые стимулирующие меры могут оказать позитивный эффект на экономический рост, но не исключен краткосрочный негатив в случае принятия решения о повышении налогов на доходы по ценным бумагам, которое может спровоцировать реаллокацию капитала отдельными категориями инвесторов. В целом скорое принятие такого решения выглядит маловероятным, поскольку процесс одобрения предложений президента Конгрессом, как ожидается, будет непростым.

Наблюдаемое увеличение инфляционного давления связано с разовыми факторами (учитывая эффект "низкой базы"), но важный для рынка вопрос о среднесрочной траектории инфляционных индикаторов пока не имеет однозначного ответа. Судя по соотношению динамики доходностей UST и TIPS (казначейские облигации с защитой от инфляции), участники рынка постепенно увеличивают среднесрочные инфляционные ожидания. В условиях усиления инфляционных ожиданий акции выглядят предпочтительным классом активов в сравнении с инструментами с фиксированной (номинальной) доходностью, считает Старцев.

Как отмечает главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, нефть Brent не оставляет попыток роста, целью краткосрочного спекулятивного движения выступает уровень $70 за баррель. На этом фоне может вырасти спрос на акции "Роснефти", которые в последние недели торговались хуже рынка и практически не реагировали на удорожание нефти. Продолжается отскок акций "Татнефти", которые ранее ощутимо провалились на новостях о низких дивидендах. Пора бы забыть об этом и начинать жить ожиданиями "светлого будущего", которое сулят высокие цены на нефть и слабый рубль.

В секторе черных металлургов лучше подождать с принятием решений по бумагам сектора до прояснения объема претензий к металлургам со стороны ФАС. Есть опасения, что власти захотят серьезно пополнить бюджет "железными" долларами, полагает Антонов.

В США в понедельник выросли фондовые индексы S&P 500 (+0,3%) и Dow Jones (+0,7%), но просел Nasdaq (-0,5%).

Согласно опубликованным в понедельник данным Института управления поставками (ISM), индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в апреле упал до 60,7 пункта с 64,7 пункта в предшествующий месяц. Аналитики ожидали роста индикатора до 65 пунктов, отмечает Trading Economics. ISM Manufacturing остается выше пограничной отметки 50 пунктов уже одиннадцать месяцев подряд.

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл в понедельник заявил, что перспективы роста американской экономики улучшились на фоне вакцинации и благодаря бюджетным стимулам, однако он подчеркнул, что экономическое восстановление идет неравномерно.

Инвесторы также продолжают оценивать финансовые отчеты американских компаний. По данным Refinitiv, среди отчитавшихся за минувший квартал компаний из S&P 500 показатели 87,1% превзошли прогнозы. Это максимальный уровень с начала наблюдений в 1994 году.

Во вторник в Азии биржи Японии были закрыты в связи с праздником (День зелени), продолжаются выходные в Китае (1 мая День труда, выходные - 1-5 мая), работающие площадки выросли благодаря хорошей корпоративной отчетности за первый квартал и признакам продолжающегося восстановления мировой экономики (гонконгский Hang Seng прибавил 0,7%); в Европе к вечеру индексы развернулись вниз (индексы FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,8-2,5%) вслед за США (индекс S&P 500 теряет 1,3%).

На нефтяном рынке цены продолжают рост начала недели на фоне оптимизма по поводу восстановления спроса на топливо в США и Европе в связи с ослаблением карантинных мер; цена Brent к 18:50 МСК находилась на $1,5 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов "Мосбиржи" 30 апреля. Стоимость июльских фьючерсов на Brent составила $68,79 за баррель (+1,8% и +1,2% накануне), июньская цена WTI - $65,62 за баррель (+1,8% и +1,4% в понедельник).

Европейская комиссия выдвинула в понедельник предложение для государств-членов Евросоюза ослабить действующие ограничения на въезд в ЕС по причинам необязательного характера. В Еврокомиссии разъясняют, что такое предложение, которое может быть принято уже 5 мая, обосновано расширением кампаний по вакцинации и развитием эпидемиологической ситуации во всем мире.

Рыночные аналитики ожидают, что это позволит увеличить число туристических поездок в прибрежные регионы Европы, стимулируя спрос на нефть.

Между тем ситуация с распространением коронавируса в Индии в последние недели сильно ухудшилась. По количеству случаев коронавируса Индия занимает второе место в мире после США. Многие страны в последние дни ограничивали транспортное сообщение с Индией, чтобы, в частности, снизить риск попадания на свою территорию "индийских" штаммов коронавирусной инфекции.

Страны ОПЕК+ с 1 мая начали постепенное увеличение добычи нефти - в этом месяце участникам нефтяной сделки позволено нарастить производство на 350 тыс. б/с. С учетом возврата на рынок добровольно сокращенных объемов нефти Саудовской Аравии рост добычи в мае составит 600 тыс. б/с.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Квадры" (+21,9% и +25,6% "префы"), "ТГК-2" (+10,9%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (+8,6%), ПАО "Ковровский механический завод" (MOEX: KMEZ) (+8,2%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (+4,1%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+3,7%), ПАО "ОР" (MOEX: OBUV) (+3,5%).

Подешевели бумаги ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (-7,2% и -4,5% "префы"), "префы" ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (-4%), акции "Соллерса" (MOEX: SVAV) (-3,1%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-2,9%), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (-2,8%), АДР Qiwi (MOEX: QIWI) (-2,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 92,4 млрд рублей (из них 16,77 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 8,37 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 7,93 млрд рублей на акции "Норникеля").


Опубликовано: /Финмаркет/
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