Цены евробондов РФ во вторник не продемонстрировали яркой динамики на фоне пониженной активности торгов

Москва. 4 мая. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник не продемонстрировали ярко выраженной динамики на фоне пониженной активности торгов. При этом "длинные" выпуски американских казначейских обязательств (US Treasuries) умеренно подросли в цене, в то время как изменения котировок остальных американских бумаг были незначительными, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов в "длинном" сегменте.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК выросла всего на 1,5 базисного пункта по отношению к закрытию 3 мая и составила 115,66% от номинала, что соответствует доходности 1,78% годовых (снижение на 1 базисный пункт к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК практически не изменилась относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 101,04% от номинала, что соответствует доходности 0,03% годовых (снижение на 0,5 пункта к предыдущему дню). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился за день всего на 0,5 пункта и составил 175 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему торговому дню на 20 базисных пунктов - до 130,85% от номинала (доходность снизилась почти на 1,5 базисного пункта и составила 3,81% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 23 базисных пункта - до 126,38% от номинала (доходность снизилась на 1,5 пункта и составила 3,79% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 13 базисных пунктов - до 113,02% от номинала, что соответствует доходности 2,03% годовых (снижение на 3 базисных пункта к предыдущему дню), а евробонды с погашением в 2023 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 109,07% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт и составила 0,98% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 18 базисных пунктов, подорожав до 123,5% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт - до 3,82% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подорожал на 15 базисных пунктов, до 110,98% от номинала (доходность снизилась на 2,5 базисного пункта, до 2,32% годовых).

"Активность торгов на рынке российских еврооблигаций сегодня была крайне низкой, так как не все участники рынка участвуют в торгах в межпраздничный период. Вместе с тем наблюдающееся в последние дни падение акций компаний технологического сектора США привело к росту спроса на "защитные" активы, каковыми традиционно считаются US Treasuries. Но это не вызвало значимого ценового роста отечественных евробондов в силу низкой ликвидности рынка; на рынке появились покупатели, но найти достойный объем для покупки по "нормальным" ценам непросто, так как заявок на продажу в целом мало, и они не того объема, который сейчас нужен рынку. Есть отельные большие заявки на продажу, но они имеют довольно существенный спред к ценам покупки и участники рынка пока не готовы к покупкам на таких ценовых уровнях. Поэтому в целом рынок прока топчется в боковике. Если такой позитивный внешний фон сохранится в течение недели, то значимого движения вверх можно будет ожидать после майских праздников, когда на рынок выйдут крупные игроки", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.