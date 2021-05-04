Рубль будет торговаться в диапазоне 74,0-75,5 руб./$1 в краткосрочной перспективе - Сбер Управление Активами

Рубль будет торговаться в диапазоне 74,0-75,5 руб./$1 в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии директора по инвестициям Сбер Управление Активами Рената Малина.

"Рубль на прошлой неделе рубль за отсутствием важных новостей торговался в общем потоке с валютами развивающихся стран. Индекс EMCI снизился на 0,1% к доллару, российская валюта ослабла на 0,3%. Дальнейшую динамику рубля в основном вновь будет определять отношение инвесторов к активам развивающихся стран, а также цена на нефть и геополитические факторы. Целевой краткосрочный диапазон мы оцениваем на уровне 74-75,5 рубля за доллар. По мере улучшения рыночных настроений ожидаем укрепления рубля к нижней границе данного диапазона", - отмечает Малин.

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