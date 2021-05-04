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04 мая 2021 года 18:26
Российская экономика в 2021г вырастет на 2,8% - Совкомбанк
Российская экономика в 2021 году вырастет на 2,8% после сокращения на 3% в 2020 году, сообщается в аналитическом материале Совкомбанка. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев видит следующие ключевые факторы, которые будут способствовать росту ВВП: - Устойчивое снижение числа заболевших COVID-19 с начала года, постепенная вакцинация, накопленный опыт граждан, бизнеса и властей позволят взять ситуацию с коронавирусом под контроль. Смягчение карантинных ограничений в России и мире поддержит восстановление потребления и инвестиций. - Восстановление глобальной экономики, подъем цен на нефть и смягчение условий сделки ОПЕК+ помогут нарастить экспорт и инвестиции. Дополнительную поддержку потреблению и инвестициям окажут всё ещё низкие по историческим меркам рублевые процентные ставки. - Также росту потребления и инвестиций будет способствовать, по мнению эксперта, увеличение бюджетных расходов, в том числе на реализацию поручений из посланий президента Федеральному собранию. Наконец, в ближайшие месяцы, вероятно, начнутся инвестиции в инфраструктурные проекты, которые будут профинансированы из ФНБ. - Цены на нефть Brent останутся выше $60 в этом году, полагает Васильев. Средняя цена Brent, по прогнозам эксперта, в 2021г составит $62 за баррель. На фоне восстановления спроса на нефть страны ОПЕК+ смогут еще больше смягчить ограничения на добычу нефти. Это позволит России постепенно нарастить добычу нефти, увеличить экспорт и повысить приток валютной выручки в страну. Эксперт банка в базовом сценарии ожидает, что в целом 2021 год будет более спокойным для курса рубля, чем 2020 год, среднегодовой курс рубля составит 75 к доллару и 90 к евро. "Мы ожидаем, что годовая инфляция весь год будет оставаться выше 5% и на конец года составит 5,0%, - прогнозирует Васильев. - Своего пика рост потребительских цен, по нашим оценкам, достигнет в июне на уровне около 6%. Согласно нашему прогнозу, инфляция вернётся к целевым 4% в середине следующего года. В пользу сохранения высокой инфляции выступают рост цен на продовольствие и сырьё на мировых биржах, перебои в цепочках поставок из-за пандемии, а также растянутый эффект переноса ослабления курса рубля в 2020г в цены. Кроме этого, в ближайшие месяцы ожидается постепенное снятие карантинных ограничений, что приведёт к росту деловой активности. Реализация отложенного спроса на фоне восстановления экономической активности также будет толкать цены вверх". Также проинфляционным фактором, на взгляд аналитика, является ожидаемое увеличение бюджетных расходов на инфраструктурные проекты, которые будут финансироваться за счет ФНБ, а также новые расходы на меры поддержки, озвученные президентом в послании Федеральному собранию. Наконец, закрытие авиасообщения с Турцией и Танзанией (плюс закрытая Европа и другие туристические страны) означают большие расходы внутри страны, что также является фактором в пользу роста внутренних цен. "Основными рисками для экономики в этом году мы видим ухудшение эпидемической ситуации в России и мире, замедление восстановления мировой экономики и спроса на нефть из-за новой волны пандемии COVID-19, ухудшение отношений России и Запада, ужесточение финансовых условий в мире на фоне ускорения инфляции, отток капитала с развивающихся рынков в случае быстрого сворачивания монетарных стимулов ФРС", - заключает эксперт Совкомбанка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЭКОНОМИКА-ПРОГНОЗ
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