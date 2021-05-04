Котировки акций Газпрома сохраняют потенциал роста на горизонте года - BCS Express

Котировки акций "Газпрома" сохраняют потенциал роста на горизонте года, говорится в комментарии эксперта BCS Express Игоря Галактионова.

Аналитик отмечает, что в бюджет "Газпрома" на 2021 год заложена средняя цена экспорта газа в дальнее зарубежье $170 за тыс. куб. м. В I квартале средняя цена поставок составила $184 за тыс. куб. м. В ходе "Дня инвестора" менеджмент "Газпрома" озвучил осторожный прогноз по среднегодовой цене в диапазоне $200-206 тыс. за куб. м. Объем поставок может быть в районе 175-183 млрд куб. м.

"По словам зампредседателя правления "Газпрома", компания ожидала в 2021 году получить EBITDA около 1,6 трлн руб., но высокие цены дают возможность закладывать рост на 50%. По чистой прибыли компания планирует вернуться к уровням 2019 года. В 2019 году прибыль "Газпрома", приходящаяся на акционеров компании, составила 1,2 трлн руб. По итогам года акционеры получили дивиденды из расчета 30% скорректированной прибыли по МСФО, что составило 15,24 руб. на акцию. Если предположить, что база для расчета дивидендов по итогам 2021 года окажется на уровне 2019 года и коэффициент выплат составит 50%, то акционеры могут получить 25,4 руб. на акцию. Такой размер выплат обеспечит форвардную дивидендную доходность по текущим ценам около 10,9%", - обращает внимание Галактионов.

Это дает существенный потенциал роста к цене акций и может поддержать подъем котировок бумаг "Газпрома" на горизонте года, полагает эксперт инвесткомпании. "Даже в случае более сдержанных результатов 2021 года потенциал для роста сохраняется, что позволяет позитивно смотреть на акции "Газпрома" и ожидать более высоких цен в будущем", - пишет он в комментарии.

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