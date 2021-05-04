Рубль днем дорожает к доллару и евро на фоне уверенно растущей нефти

Москва. 4 мая. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" во вторник днем, рубль дорожает к бивалютной корзине на фоне уверенно растущей нефти.

Курс доллара США составил 74,98 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 23,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 90,13 руб./EUR1, подешевев на 25,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 24,38 копейки - до 81,8 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 5 мая на 41,16 копейки, до 75,2567 руб./$1, и уменьшил курс евро на 13,4 копейки, до 90,451 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль подрастает к доллару и евро на дневных торгах на фоне дорожающей нефти. Цены на "черное золото" растут на фоне оптимизма по поводу восстановления мировой экономики и спроса на топливо в США и Европе.

Европейская комиссия выдвинула в понедельник предложение для государств-членов Евросоюза ослабить действующие ограничения на въезд в ЕС по причинам необязательного характера благодаря расширению кампаний по вакцинации и развитию эпидемиологической ситуации во всем мире.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в Twitter (SPB: TWTR), что "пора возродить туристический бизнес, а также дружбу с другими странами. Но делать это нужно, соблюдая нормы безопасности". По мнению фон дер Ляйен, ЕС нужен механизм, который позволит быстро ограничивать контакты с той или иной страной, если на ее территории возникнет опасный штамм COVID-19.

Власти некоторых американских штатов начитают смягчать карантинные меры, поскольку более 40% взрослых американцев уже были вакцинированы от коронавируса, а ежедневный прирост случаев заболевания снижается, пишет The Wall Street Journal.

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл в понедельник заявил, что перспективы роста американской экономики улучшились на фоне вакцинации и благодаря бюджетным стимулам, однако он подчеркнул, что экономическое восстановление идет неравномерно.

"Восстановление усиливается, но оно идет медленнее для низкооплачиваемых работников", - приводит его слова Fox Business.

Между тем ситуация с распространением коронавируса в Индии в последние недели сильно ухудшилась. По количеству случаев коронавируса Индия занимает второе место в мире после США. Многие страны в последние дни ограничивали транспортное сообщение с Индией, чтобы, в частности, снизить риск попадания на свою территорию "индийских" штаммов коронавирусной инфекции.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК во вторник выросла на 1,6% - до $68,64 за баррель. Ранее в ходе торгов стоимость контракта превысила $69 за баррель впервые с 15 марта.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялась на 1,5% - до $65,46 за баррель.

"Прошлая неделя была довольно позитивной для рубля, рынок отыгрывал долгожданное снижение геополитического напряжения. В результате, при дополнительной поддержке налогового периода и растущих цен на нефть, курс пары "доллар-рубль" снижался до минимумов с середины марта. Представители США напоминают, что они готовы к введению новых санкций при необходимости, и санкционная премия остается в российских активах. Тем не менее, рынок не ожидает новых санкций в ближайшее время, а планируемая встреча президентов США и РФ внушает надежды на стабилизацию отношений двух стран", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"На рынке РФ, скорее всего, активность будет пониженной из-за майских праздников. В частности, Минфин объявил об отказе от проведения 5 мая еженедельного аукциона ОФЗ. Между тем, несколько событий заслуживают внимания. Минфин РФ, судя по всему, объявит (в четверг) о сокращении объема валютных интервенций с $2,4 млрд в апреле до $2,0 млрд в мае, учитывая небольшое снижение среднемесячной цены на нефть в апреле по сравнению с мартом, хотя увеличение добычи нефти в РФ на 1,9% м/м в апреле в рамках увеличения квоты ОПЕК+ могло стать фактором более высоких нефтегазовых доходов и, соответственно, покупок валюты. Тем не менее, валютные интервенции - не главная проблема для рубля: больше опасений вызывают ускорение импорта и продолжающийся отток средств со стороны капитального счета (которые лишь частично обусловлены политикой)", - говорит главный экономист ING Bank Дмитрий Долгин.

Банк России во вторник, 4 мая, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2,107 трлн рублей (при лимите 1,44 трлн рублей и спросе 2,107 трлн рублей) в среднем по ставке 4,94% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 27 апреля, банки разместили 1,87 трлн рублей (при лимите 1,87 трлн рублей и спросе 2 трлн 60,5 млрд рублей) в среднем по ставке 4,93% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов продемонстрировали разнонаправленную динамику во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" опустилась на 15 базисных пунктов (б.п.) - до 4,93% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 1 б.п. - до 5,17% годовых. Ставка на срок 1 месяц снизилась на 3 б.п. - 5,28% годовых, ставка на срок 3 месяца поднялась на 1 б.п. - до 5,71% годовых, ставка на срок 6 месяцев осталась на прежнем уровне - 5,81% годовых.