Рубль, скорее всего, будет торговаться около 75 руб./$1 на текущей неделе - BCS GM

Курс рубля к доллару, скорее всего, будет консолидироваться около уровня в 75 руб./$1 на текущей неделе, сообщается в обзоре BCS GM (BCS Global Markets).

"Несмотря на сохранение геополитических рисков на повышенном уровне, мы ожидаем, что рубль на текущей неделе будет стабильным: значения его курса будут колебаться у отметки 75 руб./$1. Поддержку рублю будут оказывать цены на нефть и снижение уровня конфронтации на востоке Украины, однако рост курса будут сдерживать политико-дипломатические трения между Москвой и Западом, а также отсутствие многих участников рынка в период праздников", - отмечает главный экономист BCS GM Владимир Тихомиров.

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