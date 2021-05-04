Динамика цены бумаг РусАла зависит от способности удержать уровень в 52 руб. - "Велес Капитал"

Динамика котировок бумаг "РусАла" в ближайшие дни, вероятно, будет зависеть от способности удержать уровень в 52 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании "Велес Капитал".

"Котировки акций "РусАла" во вторник вернулись к повышению вслед за ценами на алюминий, которые достигли очередного пика с апреля 2018 года. С технической точки зрения, котировки пытаются отменить поступивший на прошлой неделе негативный сигнал о продолжении нисходящей коррекции и поднялись выше средней полосы Боллинджера дневного графика (52 руб.), - отмечает аналитик инвесткомпании Елена Кожухова. - В бумагах на данный момент присутствует некоторая неопределенность. Динамика цены в ближайшие дни, вероятно, будет зависеть от способности удержать отметку 52 руб. - при неудачном для покупателей сценарии снижение может продолжиться до 48 руб. (нижняя полоса Боллинджера), где будет решаться судьба среднесрочного тренда. При более позитивном развитии событий цены могут нацелиться на предыдущий пик 56 руб."

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.