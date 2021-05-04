"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для GDR X5

Аналитики "Велес Капитала" сохраняют рекомендацию "покупать" для GDR X5 Retail Group с прогнозной ценой на уровне 3152 рублей за бумагу, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

X5 Retail Group остается несменным лидером в розничной торговле продуктами питания и продолжающийся тренд на консолидацию и расширение современной розницы, по мнению эксперта инвесткомпании Артема Михайлина, будет и дальше позитивно сказываться на финансовых результатах компании.

Менеджмент X5 ставит перед собой амбициозную цель по увеличению контролируемой доли рынка примерно до 15% к концу 2023 года, отмечает аналитик. Для этого компания будет наращивать оборот более чем на 10% каждый год в течение следующих трех лет, но при этом поддержит рентабельность EBITDA выше 7%. Также должно помочь развитие онлайн-сегмента, в котором группе удалось занять одну из лидирующих позиций.

"На наш взгляд, рынок сейчас в значительной степени не учитывает потенциал этого направления. Дивиденды за 2020 год составили 50 млрд руб., что на 75% выше показателя предшествующего года, и, скорее всего, X5 продолжит постепенно увеличивать выплаты каждый год при росте бизнеса. Мы по-прежнему рекомендуем "покупать" бумаги компании с целевой ценой 3152 рубля за GDR", - указывает Михайлин.

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