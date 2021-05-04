Внешние факторы пока благоприятны для краткосрочных покупок на рынке акций РФ - "Велес Капитал"

Внешние факторы в настоящее время благоприятны для краткосрочных покупок на российском рынке акций, говорится в комментарии инвестиционной компании "Велес Капитал".

"Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии во вторник показывали достаточно уверенный рост и, судя по всему, не отступят от позитивной динамики до конца дня. Внешние факторы пока благоприятны для краткосрочных покупок, также как и отсутствие санкционных сигналов, хотя геополитическая обстановка остается нестабильной", - отмечает аналитик инвесткомпании Елена Кожухова.

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