BCS Express открыл торговую идею: покупать акции Роснефти с ожидаемой доходностью 10%

BCS Express 4 мая 2021 года открыл торговую идею "покупать акции "Роснефти" с целью 590-595 рублей". Цена входа: уровни 530-540 рублей за штуку, потенциальная доходность: 10%; горизонт инвестирования: III квартал 2021 года, говорится в комментарии инвесткомпании.

"О смене сентимента в худшую сторону укажет пробой котировками уровня поддержки в 522 рубля сверху вниз", - считает эксперт Андрей Мамонтов.

Аналитик отмечает, что коррекция в цене акций "Роснефти" проходила в условиях стабильных цен на нефть. Курс USD/RUB в это же время лишь незначительно укрепился. Стоимость барреля нефти в рублях остается выше 5000 - это максимум с 2018 года. Благоприятная ценовая конъюнктура на рынке нефти не в полной мере отражена в котировках бумаг "Роснефти", уверен Мамонтов. Более того, полагает он, сделка ОПЕК+ предполагает постепенное увеличение добычи, что позитивно для операционных и финансовых показателей крупнейшей российской нефтяной компании.

Дополнительным долгосрочным драйвером роста бумаг, по мнению эксперта BCS Express, являются перспективы развития крупного проекта "Восток Ойл".

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