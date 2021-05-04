Индекс S&P 500 проведет торги во вторник, скорее всего, в диапазоне 4160-4210 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет торги во вторник, скорее всего, в диапазоне 4160-4210 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

"Технически индекс S&P 500 остается в восходящем тренде. Накануне бенчмарк опустился ниже уровня 4200 пунктов, так как инвесторы проявили склонность к фиксации позиций. Индикатор RSI демонстрирует "медвежью" дивергенцию, а MACD перешел в красную зону. Мы отмечаем вероятность коррекции в краткосрочной перспективе. Свечной паттерн на недельном графике указывает на вероятность образования локального пика", - отмечает аналитик инвесткомпании Георгий Сурков.

Мировые фондовые площадки во вторник, на взгляд эксперта, демонстрируют смешанную динамику. Новостной поток скромный, хотя календарь корпоративных отчетов остается насыщенным и выступает основным фактором, определяющим настроения инвесторов. В фокусе внимания по-прежнему остается инфляция, поскольку ряд компаний в своих квартальных отчетах отразили увеличение производственных затрат, которые обусловят рост цен на продукцию, а также указали на сбои в цепочках поставок.

"Позитивные настроения инвесторов подогреваются благодаря ускоренным темпам снятия карантинных ограничений в США, но глобальная картина роста заболеваемости по-прежнему остается неоднозначной. Ключевым событием текущей недели остается апрельский отчет по занятости населения США: по ожиданиям, прирост работающих граждан составит более 1 млн человек в текущем месяце после увеличения на 916 тыс. в марте. Это может обусловить усиление процикличной ротации капитала, а также привести к новому обсуждению сроков сворачивания программы количественного смягчения ФРС", - пишет Сурков.

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