Индекс S&P 500 может продолжить рост до 4250 п. - BCS Express

Индекс S&P 500 может продолжить рост до 4250 п. после краткосрочной консолидации, отмечается в комментарии BCS Express.

"Индекс S&P 500 на прошлой неделе обновил максимум, после чего незначительно скорректировался и два дня подряд торговался ниже 4210 п. В понедельник инструмент открылся с гэпом вверх, но в ходе сессии растерял большую часть приобретений. Это может говорить о сдержанном оптимизме покупателей, которые не спешат наращивать длинные позиции, ожидая отката. Тем не менее ощутимого давления со стороны продавцов не наблюдается. Локальные минимумы на всех таймфреймах, начиная с часового, растут", - пишут аналитики BCS Express.

По их мнению, среднесрочный восходящий тренд остается актуальным, и серьезных поводов для разворота не видно. После краткосрочной консолидации индекс может продолжить плавный рост с ближайшей целью в районе отметки 4250 п. На этой неделе продолжается сезон отчетности. Для динамики индекса могут быть важны отчеты крупных компаний. Если их результаты будут сильно отличаться от консенсус-прогноза, то волатильность индекса может вырасти, предупреждают эксперты.

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