"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "НОВАТЭКа" с целью 1650 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 4-10 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12%, стоп-приказ: 1350 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

"С технической точки зрения бумага устойчиво двигается в рамках растущего тренда и сейчас находится на локальном уровне поддержки. Открывать позиции рекомендуем от текущих уровней с целью 1550 руб. При покупке на 10% и выставлением стоп-заявки на уровне 1350 руб., риск на портфель составит 0,25%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,7", - указывают эксперты "Финама".

Аналитики инвесткомпании также отмечают, что за последние несколько недель котировки компании снизились на фоне снижения экспорта СПГ в ЕС, санкционной угрозы против России и давления на котировки нефти из-за потенциального увеличения добычи странами ОПЕК+. Но "НОВАТЭК" увеличивает объем экспорта в азиатский регион, а санкционные угрозы и нефтяные котировки не так сильно влияют на них, как на другие российские нефтегазовые компании. Поэтому эксперты "Финама" рекомендуют покупать эту бумагу на просадке с возможностью заработать в краткосрочном и на долгосрочном горизонте.

"НОВАТЭК" является крупнейшим экспортером сжиженного природного газа в России. На данный

момент, компания производит чуть менее 20 млн тонн СПГ в год, но уже через несколько лет объем

может увеличиться до 50-70 млн тонн.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.