BCS назвал топ-5 акций РФ на текущую неделю

BCS Express назвал топ-5 акций РФ на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли "Северсталь", "Газпром", "НЛМК", TCS Group и "М.Видео", говорится в комментарии инвесткомпании.

"Северсталь" на этой неделе входит в топ-5. "Экспортные цены на сталь в черноморских портах превысили уровень $1000 за тонну, максимум с октября 2008г. На европейском рынке ArcelorMittal подняла цены на г/к прокат еще на 2% до 1020 евро ($1236) EXW в Северной Европе, что благоприятно для российских экспортных и внутренних цен на сталь. Северсталь предлагает г/к прокат по цене $1120-1140 /т FOB Балтийское море) - рост на 1% н/н. Такая динамика должна привести к росту ценовых уровней бумаг сталепроизводителей", - отмечают эксперты BCS Global Markets.

Существенное улучшение ситуации на европейском рынке газа выгодно для "Газпрома". Цены на газ подскочили в январе из-за холодной погоды в Европе и дефицита СПГ в Азии. "Газпром" повысил ориентир экспортной цены на 2021г до $200/тыс. куб. м. Объемы газа в европейских хранилищах быстро снижаются. Аналитики инвесткомпании ждут завершения как минимум одной ветки Северного потока - 2 к началу лета, а также ждут от рынка повышения прогнозов прибыли, что должно позитивно сказаться на котировках.

"Котировки международной сталелитейной компании "НЛМК" продолжают опережать рынок на фоне благоприятной динамики мирового рынка стали и ситуации на экспортных направлениях, - указывают аналитики BCS Global Markets. - Цены на лом и арматуру в Турции растут, что оказывает поддержку ценам на заготовку и прочую продукцию в СНГ. Мы ждем от компании сильных результатов за I полугодие 2021г, что должно обеспечить щедрые дивиденды. "НЛМК" торгуется на хороших уровнях для покупки и внушительной доходностью 25%".

Также аналитики обратили внимание на то, что Тинькофф Банк - российский коммерческий банк, сфокусированный на дистанционном обслуживании, представил сильную Стратегию - 2023: акцент на рост клиентской базы до 16,5 млн и увеличение кросс-продаж до 1,7 на клиента в рамках экосистемы. Также в планах - запуск новых продуктов, кредитование МСБ, private banking и географическая экспансия. На взгляд экспертов, TCS остается хорошей историей роста со стратегической целью среднегодового повышения чистой прибыли на 20% не менее чем до 75 млрд руб. и ROE выше 30%.

Сохраняет позиции в рейтинге и М.Видео. Аналитики BCS Global Markets видят потенциал дальнейшего роста благодаря обновленной дивидендной политике. Операционные результаты за I кв. 2021г продемонстрировали рост GMV на 14%, по большей части за счет онлайн-продаж (+63% г/г) - их доля достигла 66,8%. Дополнительную поддержку окажут дивиденды за II полугодие 2020г в размере 38 руб. на акцию.

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