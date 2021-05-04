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04 мая 2021 года 11:38

Рынок акций РФ утром подрос вслед за миром, лидирует в отскоке Русал

Москва. 4 мая. Рынок акций РФ утром во вторник подрос вслед за выросшими с начала недели внешними фондовыми площадками и на фоне дорожающей нефти (Brent превысила $67,7 за баррель); индекс Мосбиржи превысил 3580 пунктов во главе с бумагами "Русала".

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3581,49 пункта (+1,1%), индекс РТС - 1497,96 пункта (+0,9%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли пределах 4,2%.

Доллар стоит 75,33 рубля (+0,12 рубля).

Главы МИД G7 на встрече в британской столице во вторник обсудят актуальные геополитические вопросы, в том числе взаимоотношения с Россией, Китаем и Ираном, сообщает МИД Великобритании. Кроме глав МИД Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции, Японии и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности на встречу приглашены представители Австралии, Индии, Южной Кореи и ЮАР, а также генеральный секретарь Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Лим Джок Хой.

Глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил 3 мая, что администрация США предпочла бы наладить стабильные отношения с Россией и сделает это, если и Москва возьмет именно такой курс. Блинкен отметил, что у президента США Джо Байдена будет возможность "напрямую поговорить об этом, когда он встретится с президентом Путиным".

Подорожали акции UC Rusal (+4,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (+3,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+2,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,1%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+1%), бумаги Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,8% и +0,8% "префы"), "Московской биржи" (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,7% и +0,8% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,2%).

Подешевели расписки OZON (MOEX: OZON) (-1,3%), акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,6%).

Как отмечает главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, начало недели на внешних рынках прошло достаточно хорошо для российского рынка акций: выросли американские индексы широкого профиля, и при этом сильно подорожали все сырьевые активы.

Нефть Brent не оставляет попыток роста, целью краткосрочного спекулятивного движения выступает уровень $70 за баррель. На этом фоне может вырасти спрос на акции "Роснефти", которые в последние недели торговались хуже рынка и практически не реагировали на удорожание нефти. Продолжается отскок акций "Татнефти", которые ранее ощутимо провалились на новостях о низких дивидендах. Пора бы забыть об этом и начинать жить ожиданиями "светлого будущего", которое сулят высокие цены на нефть и слабый рубль.

В секторе черных металлургов лучше подождать с принятием решений по бумагам сектора до прояснения объема претензий к металлургам со стороны ФАС. Есть опасения, что власти захотят серьезно пополнить бюджет "железными" долларами, полагает Антонов.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, американский индекс Nasdaq не смог закрепиться выше максимумов 16 февраля и последние два дня снижается. Возможно, успех массовый вакцинации в США уже заложен в цены американских акций, так же как и хорошая отчетность (85% компаний из списка S&P 500 заявили, что превзошли ожидания по отчетности в среднем на 21%). Отдельный вопрос состоит в том, что первоначальные прогнозы по отчетностям были занижены. Вероятно, впереди сезонная стагнация котировок акций. Для высокотехнологичного индекса Nasdaq пробитие поддержки 13700 пунктов будет первым серьезным "медвежьим" сигналом.

Выступление главы ФРС Джерома Пауэлла в понедельник сенсаций не принесло: ФРС продолжит текущие программы выкупа активов и считает последний всплеск инфляции временным явлением. Нефть Brent продолжает двигаться в узком восходящем диапазоне с границами $64,8-69,2 за баррель, несмотря на все негативные новости: сланцевики в США увеличили добычу, Иран и США ведут переговоры о возобновлении ядерной сделки (это может привести к отмене санкций США, что позволит Ирану увеличить экспорт нефти), серьезная вспышка COVID-19 наблюдается в Индии (потребление нефти в стране в апреле снизилось на 7% в годовом выражении, в мае показатель упадет еще больше), отмечает аналитик.

Техническая поддержка по фьючерсу на индекс РТС находится на уровне 145000 пунктов. Индекс развивающихся рынков практически не изменился с пятницы, фондовый индекс Бразилии Bovespa вырос в понедельник на 0,3%, отдельные биржи в Азии закрыты. После двух дней снижения индекса РТС "быки" могут попробовать перехватить инициативу во вторник, так же как они пытаются перехватить инициативу после падения в акциях "Татнефти", считает Верников.

В США в понедельник выросли фондовые индексы S&P 500 (+0,3%) и Dow Jones (+0,7%), но просел Nasdaq (-0,5%).

Согласно опубликованным в понедельник данным Института управления поставками (ISM), индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в апреле упал до 60,7 пункта с 64,7 пункта в предшествующий месяц. Аналитики ожидали роста индикатора до 65 пунктов, отмечает Trading Economics. ISM Manufacturing остается выше пограничной отметки 50 пунктов уже одиннадцать месяцев подряд.

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл в понедельник заявил, что перспективы роста американской экономики улучшились на фоне вакцинации и благодаря бюджетным стимулам, однако он подчеркнул, что экономическое восстановление идет неравномерно.

Инвесторы также продолжают оценивать финансовые отчеты американских компаний. По данным Refinitiv, среди отчитавшихся за минувший квартал компаний из S&P 500 показатели 87,1% превзошли прогнозы. Это максимальный уровень с начала наблюдений в 1994 году.

Во вторник в Азии биржи Японии были закрыты в связи с праздником (День зелени), продолжаются выходные в Китае (1 мая День труда, выходные - 1-5 мая), работающие площадки выросли благодаря хорошей корпоративной отчетности за первый квартал и признакам продолжающегося восстановления мировой экономики (гонконгский Hang Seng прибавляет на 0,7%); в Европе динамика смешанная (индексы CAC 40, FTSE выросли на 0,2-0,6%, немецкий DAX просел на +0,4%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%).

На нефтяном рынке цены вернулись к росту после утреннего снижения; цена Brent находится на $0,5 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов "Мосбиржи" 30 апреля. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $67,77 за баррель (+0,3% и +1,2% накануне), июньская цена WTI - $64,69 за баррель (+0,3% и +1,4% в понедельник).

Европейская комиссия выдвинула в понедельник предложение для государств-членов Евросоюза ослабить действующие ограничения на въезд в ЕС по причинам необязательного характера. В Еврокомиссии разъясняют, что такое предложение, которое может быть принято уже 5 мая, обосновано расширением кампаний по вакцинации и развитием эпидемиологической ситуации во всем мире.

Рыночные аналитики ожидают, что это позволит увеличить число туристических поездок в прибрежные регионы Европы, стимулируя спрос на нефть.

Между тем ситуация с распространением коронавируса в Индии в последние недели сильно ухудшилась. По количеству случаев коронавируса Индия занимает второе место в мире после США. Многие страны в последние дни ограничивали транспортное сообщение с Индией, чтобы, в частности, снизить риск попадания на свою территорию "индийских" штаммов коронавирусной инфекции.

Страны ОПЕК+ с 1 мая начали постепенное увеличение добычи нефти - в этом месяце участникам нефтяной сделки позволено нарастить производство на 350 тыс. б/с. С учетом возврата на рынок добровольно сокращенных объемов нефти Саудовской Аравии рост добычи в мае составит 600 тыс. б/с.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Квадры" (MOEX: TGKD) (+17,5% и +11,5% "префы"), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (+8%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+3,7%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+3,5%).

Подешевели бумаги ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (-7,8%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-4,3%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (-3,3% и -4,1% "префы"), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (-3,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 17,5 млрд рублей (из них 3,65 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,4 млрд рублей на бумаги "Норникеля" и 2,08 млрд рублей на акции "Газпрома").


Опубликовано: /Финмаркет/
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