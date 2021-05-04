Средняя дивидендная доходность нефтегазовой отрасли в 2022г составит 12% - Sber CIB

Нефтегазовые компании РФ выгодно отличаются от мировых конкурентов благодаря дивидендной доходности, которая в 2022г может составить в среднем 12%, говорится в комментарии Sber CIB.

"Компании нефтегазового сектора выгодно отличаются от мировых конкурентов благодаря двузначной дивидендной доходности. Мы ожидаем, что в 2022 году средняя дивидендная доходность в отрасли составит 12%. Хотя за год баррель нефти подорожал на 31% и сейчас стоит больше $65, компании сектора по-прежнему котируются так, словно нефть стоит $45-50 за баррель. Значительно улучшившиеся фундаментальные показатели сектора должны привлечь внимание инвесторов в ближайшем будущем. Денежные потоки и дивиденды компаний будут увеличиваться с ростом цен на нефть и газ", - отмечают эксперты Sber CIB.

Также они указывают на лидеров сектора:

По мнению аналитиков инвестбанка, дивидендная доходность "Газпрома" должна составить 12% в 2022г и может превысить 15% в 2025г. В начале 2021г цены на газ в Европе достигли уровней двухлетней давности, и рынок ждёт дальнейшего их повышения.

"Роснефть" получает больше всего налоговых льгот в секторе. Кроме того, из-за высокой долговой нагрузки денежные потоки и прибыль "Роснефти" в 2021-2022гг, на взгляд экспертов, будут расти быстрее, чем у других компаний сектора за счёт эффекта низкой базы.

"ЛУКОЙЛ" в прошлом году из-за падения спроса на газ в Китае приостановил добычу в Узбекистане. Сейчас она практически вернулась на прежние уровни, и компания догоняет конкурентов по дивидендной доходности. Кроме того, у неё увеличивается рентабельность переработки и сбыта, подчеркивают аналитики Sber CIB.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.