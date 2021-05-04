"Финам" рекомендует к покупке ОФЗ-ПК 24021

Аналитики "Финама" рекомендуют инвесторам к покупке выпуски ОФЗ-ПК 24021 с погашением в апреле 2024 года, сообщается в аналитическом материале.

"На фоне разворота Банка России к ужесточению ДКП меняется роль облигаций с плавающим купоном (флоатеров). Некогда сугубо "защитный" инструмент для консервативных инвесторов, который позволял амортизировать падение рынка, и в отношении которого можно было скорее говорить о сохранении капитала, чем о заработке, теперь становится все более конкурентоспособным с точки зрения получения совокупного дохода. В этой связи мы рекомендуем к покупке ОФЗ-ПК серии 24021 с погашением в апреле 2024 года", - пишет аналитик отдела макроэкономического анализа Алексей Ковалев.

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