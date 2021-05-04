Идея дня: EQT - самая интересная история в энергетическом секторе США - "ВТБ Мои Инвестиции"

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" отдают предпочтение акциям EQT, считая их самыми привлекательными в энергетическом секторе США.

"У. Баффетт защитил инвестиции своей компании в Chevron, подвергнув сомнению скорость отказа от традиционной энергетики. В сочетании с назначением главы энергетического направления Berkshire Hathaway своим преемником холдинговой компании, инвесторы могут ожидать, что Berkshire будет искать возможности для слияний и поглощений в нефтегазовом секторе. Мы отдаем предпочтение EQT Corp. (входит в наш топ-10 акций США) как самой интересной истории в энергетическом секторе США", - пишут аналитики "ВТБ Мои Инвестиции".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.