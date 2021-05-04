Утренние прогнозы: консолидация индекса Мосбиржи

По мнению аналитиков, в течение торговой сессии во вторник вероятна консолидация индекса Мосбиржи. Среди фаворитов торгов могут оказаться акции нефтегазовых компаний.

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным изменением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 3535-3555 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3530, 3510 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3570, 3590 пунктов. После открытия со сдержанным отклонением индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Временной точкой притяжения для него способен стать ближайший значимый уровень 3550 пунктов".

"Фридом Финанс" (Георгий Ващенко): "Динамика полностью определяется внешними сигналами, поскольку на локальном рынке отсутствуют значимые события, а запланированный ранее выход отчетов может быть перенесен на следующую неделю. Внешний фон спокоен. Публикации значимой статистики во вторник нет. В лидеры роста выйдут бумаги банков и нефтегазовых компаний. Ориентир по индексу Мосбиржи - диапазон 3550-3600 пунктов".

BCS Express (Василий Карпунин): "Котировки индекса Мосбиржи остаются в рамках растущего канала, но инвесторы пока не находят поводов для ускорения движения наверх. На длинной дистанции ожидания в целом положительные, а в краткосрочной перспективе возможно продолжение фазы боковой консолидации. Отметка 3500 пунктов отделяет рынок от чуть более глубокой коррекции - ориентировочно к 3400 пунктам. Пока же котировки выше этого уровня, сверху в качестве промежуточного сопротивлении выделяется район около 3620 пунктов, а среднесрочные цели находятся ближе к 3690-3700 пунктам".