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04 мая 2021 года 09:50

Цены рублевых корпоративных бондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 4 мая. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы продемонстрировали разнонаправленные изменения по итогам торгов в понедельник. Согласно опубликованным данным Института управления поставками (ISM), индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в апреле упал до 60,7 пункта с 64,7 пункта в предшествующий месяц. Аналитики ожидали роста индикатора до 65 пунктов, отмечает Trading Economics. Финальное значение индекса менеджеров по закупкам (PMI) в промышленной отрасли, рассчитываемого IHS Markit (SPB: INFO), в апреле составило 60,5 пункта, а не 60,6 пункта, как сообщалось ранее. Это максимальное значение индикатора с начала его расчета в мае 2007 года. В прошлом месяце он находился на отметке 59,1 пункта.

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл в понедельник заявил, что перспективы роста американской экономики улучшились на фоне вакцинации и благодаря бюджетным стимулам, однако он подчеркнул, что экономическое восстановление идет неравномерно. "Восстановление усиливается, но оно идет медленнее для низкооплачиваемых работников", - приводит его слова Fox Business.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник демонстрируют позитивную динамику благодаря хорошей корпоративной отчетности за первый квартал и признакам продолжающегося восстановления мировой экономики. Биржи Японии и материкового Китая не работают из-за праздничных дней. Резервный банк Австралии сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне в 0,1% по итогам майского заседания. При этом руководство ЦБ подтвердило свою приверженность сохранению сверх мягкой денежно-кредитной политики по крайней мере до 2024 года, когда инфляция, как ожидается, вернется в диапазон 2-3%. Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов вырос на 0,5%. Гонконгский индекс Hang Seng к 8:56 МСК увеличился на 0,5%. Южнокорейский индекс Kospi во вторник поднялся также на 0,5%.

В свою очередь цены на нефть снижаются на торгах во вторник после роста в предыдущую сессию. Надежды на восстановление спроса на нефть на фоне возобновления экономической активности по всему миру нивелируют беспокойство по поводу роста заболеваемости COVID-19 в Индии и увеличение добычи ОПЕК+. По количеству случаев коронавируса Индия занимает второе место в мире после США. Многие страны в последние дни ограничивали транспортное сообщение с Индией, чтобы, в частности, снизить риск попадания на свою территорию "индийских" штаммов коронавирусной инфекции.

На этом фоне стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК во вторник составила 67,45 за баррель, что на 0,16% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на 1,2% - до $67,56 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $64,38 за баррель, что на 0,17% ниже уровня на закрытие предыдущей сессии. В понедельник стоимость этих контрактов увеличилась на 1,4% - до $64,49 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу выросла в 1,8 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 8,625 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,638 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 30 апреля вырос на 0,14% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 108,24 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,16%, поднявшись до 719,66 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Газпром Капитал БО-001Р-04" (+1,18%), "Транснефть-001P-10" (+0,9%) и "МТС-001P-03" (+0,71%), а в лидерах снижения - облигации "Роснефть-001Р-02" (-0,41%), "ГТЛК-001Р-14" (-0,35%) и "МТС-001P-05" (-0,22%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ВЭБ установил ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии ПБО-001Р-28 объемом 80 млрд рублей на уровне 7,97% годовых. Дата погашения выпуска - 29 апреля 2026 года. Сбор заявок на выпуск прошел 30 апреля. Техразмещение запланировано на 5 мая. ВЭБ 27 апреля завершил размещение трех выпусков облигаций серий ПБО-001Р-24, ПБО-001Р-25 и ПБО-001Р-26 общим объемом 50 млрд рублей по ставке на уровне 8,13% годовых. Срок обращения выпусков 7 лет, купоны полугодовые, ставка зафиксирована на весь срок обращения. Объем бондов серии ПБО-001Р-24 - 30 млрд рублей, серий ПБО-001Р-25 и ПБО-001Р-26 - по 10 млрд рублей каждая. Сбор заявок на выпуски прошел 22 апреля. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) 20 апреля зарегистрировала шесть выпусков облигаций ВЭБа серий ПБО-001Р-24 - ПБО-001Р-29.

ООО "Литана" (Калининград) 5 мая планирует начать размещение дебютного 3-летнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 300 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 13% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные. Ранее компания регистрировала программу облигаций на 5 млрд рублей. В рамках 10-летней программы облигации также смогут размещаться на срок до 10 лет. Ранее компания на долговой рынок не выходила.

АО "Почта России" установило ставку 9-14-го купонов облигаций серии БО-001Р-02 на уровне 7,05% годовых. Компания разместила 10-летний выпуск объемом 5 млрд рублей в мае 2017 года. Ставка 1-8-го купонов установлена на уровне 8,55% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 21 мая.

АО "ТрансКомплектХолдинг" (ТКХ, мажоритарий АО "Концерн "Калашников") выставило оферту по соглашению с владельцами по облигациям серии БО-П02 в объеме до 5 млрд рублей. Период предъявления бумаг к приобретению - с 20 по 26 мая. Дата приобретения - 31 мая. Цена приобретения - 103,6% от номинала. Компания разместила 10-летние облигации объемом 5 млрд рублей в ноябре 2018 года по ставке 9,5% годовых до оферты через 5 лет (в ноябре 2023 года).


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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