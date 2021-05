Brent подешевела до $67,41 за баррель

Американские фондовые индексы продемонстрировали разнонаправленные изменения по итогам торгов в понедельник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник демонстрируют позитивную динамику. Цены на нефть эталонных марок умеренно снижаются на торгах во вторник.

На прошлой неделе Dow Jones снизился на 0,5%, Nasdaq - на 0,4%, S&P 500 практически не изменился. Однако три основных американских фондовых индекса завершили апрель ростом. Индекс Dow Jones поднялся на 2,4%, S&P 500 - на 5,6%. Nasdaq в минувшем месяце подскочил на 7%.

Согласно опубликованным в понедельник данным Института управления поставками (ISM), индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в апреле упал до 60,7 пункта с 64,7 пункта в предшествующий месяц. Аналитики ожидали роста индикатора до 65 пунктов, отмечает Trading Economics.

Значение индекса выше 50 пунктов сигнализирует об усилении деловой активности в данном сегменте экономики, ниже этого порога - об ослаблении. ISM Manufacturing остается выше отметки в 50 пунктов уже одиннадцать месяцев подряд.

Финальное значение индекса менеджеров по закупкам (PMI) в промышленной отрасли, рассчитываемого IHS Markit, в апреле составило 60,5 пункта, а не 60,6 пункта, как сообщалось ранее. Это максимальное значение индикатора с начала его расчета в мае 2007 года. В прошлом месяце он находился на отметке 59,1 пункта.

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл в понедельник заявил, что перспективы роста американской экономики улучшились на фоне вакцинации и благодаря бюджетным стимулам, однако он подчеркнул, что экономическое восстановление идет неравномерно.

"Восстановление усиливается, но оно идет медленнее для низкооплачиваемых работников", - приводит его слова Fox Business.

Инвесторы продолжают оценивать финансовые отчеты американских компаний. По данным Refinitiv, среди отчитавшихся за минувший квартал компаний из S&P 500 показатели 87,1% превзошли прогнозы. Это максимальный уровень с начала наблюдений в 1994 году.

Бумаги компаний, которые выиграют от открытия экономики после пандемии, в понедельник подорожали. Рыночная стоимость круизного оператора Royal Caribbean Group увеличилась на 1,1%, авиакомпании American Airlines Group (SPB: AAL) Inc. - также на 1,1%. Акции ритейлеров Dillard's Inc. (SPB: DDS) и Macy's Inc. (SPB: M) подскочили на 9,7% и 8% соответственно.

Производитель бытовой химии Clorox Co. (SPB: CLX) в третьем финквартале получил чистый убыток на уровне $0,49 на акцию против чистой прибыли в $1,89 годом ранее. Акции Clorox в понедельник снизились в цене на 1%.

Индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 238,38 пункта (0,7%) и составил 34113,23 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 11,49 пункта (0,27%) - до 4192,66 пункта.

Nasdaq Composite потерял 67,56 пункта (0,48%) и составил 13895,12 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник демонстрируют позитивную динамику благодаря хорошей корпоративной отчетности за первый квартал и признакам продолжающегося восстановления мировой экономики.

Биржи Японии и материкового Китая не работают из-за праздничных дней.

Резервный банк Австралии сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне в 0,1% по итогам майского заседания. При этом руководство ЦБ подтвердило свою приверженность сохранению сверх мягкой денежно-кредитной политики по крайней мере до 2024 года, когда инфляция, как ожидается, вернется в диапазон 2-3%.

Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов вырос на 0,5%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto подскочила на 2,4% и 2,5% соответственно.

При этом котировки акций Westpac Banking и Australia & New Zealand Banking Group, входящих в число крупнейших банков страны, опустились на 0,9%.

Гонконгский индекс Hang Seng к 8:56 МСК увеличился на 0,5%.

Наиболее значительный подъем в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже показывают котировки бумаг нефтепроизводителей PetroChina (+3,9%), Sinopec (+3,1%) и CNOOC (+1,8%), производителя спортивных товаров Anta Sports Products (+2,9%), выпускающей потребительскую электронику Xiaomi (+1,8%).

Между тем дешевеют акции страховщика Ping An Insurance (-1,2%), банка ICBC (-1%), пивоваренной Budweiser Brewing Co. APAC Ltd (-0,8%).

Южнокорейский индекс Kospi во вторник поднялся на 0,5%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. выросла на 0,9%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 2,8%.

Потребительские цены в Южной Корее в апреле увеличились на 2,3% в годовом выражении (максимальные темпы роста с августа 2017 года) после повышения на 1,5% в предыдущий месяц. Аналитики прогнозировали подъем на 2,2%.

Инфляция в апреле составила 0,2% в помесячном сравнении против ожидавшихся 0,1%.

Цены на нефть эталонных марок умеренно снижаются на торгах во вторник после роста в предыдущую сессию.

Надежды на восстановление спроса на нефть на фоне возобновления экономической активности по всему миру нивелируют беспокойство по поводу роста заболеваемости COVID-19 в Индии и увеличение добычи ОПЕК+, пишет Trading Economics.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 МСК во вторник составляет $67,41 за баррель, что на $0,15 (0,22%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $0,8 (1,2%) - до $67,56 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $64,34 за баррель, что на $0,15 (0,23%) ниже уровня на закрытие предыдущей сессии. В понедельник стоимость этих контрактов увеличилась на $0,91 (1,4%) - до $64,49 за баррель.

Европейская комиссия выдвинула в понедельник предложение для государств-членов Евросоюза ослабить действующие ограничения на въезд в ЕС по причинам необязательного характера. В Еврокомиссии разъясняют, что такое предложение, которое может быть принято уже 5 мая, обосновано расширением кампаний по вакцинации и развитием эпидемиологической ситуации во всем мире.

Рыночные аналитики ожидают, что это позволит увеличить число туристических поездок в прибрежные регионы Европы, стимулируя спрос на нефть.

Между тем ситуация с распространением коронавируса в Индии в последние недели сильно ухудшилась. По количеству случаев коронавируса Индия занимает второе место в мире после США. Многие страны в последние дни ограничивали транспортное сообщение с Индией, чтобы, в частности, снизить риск попадания на свою территорию "индийских" штаммов коронавирусной инфекции.

"Это не только угрожает восстановлению спроса в стране, которая является третьим крупнейшим потребителем нефти в мире, но и дает понять участникам рынка риски, связанные со спросом", - отмечает аналитик Commerzbank Юджин Вайнберг.