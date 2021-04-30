Рынок акций РФ в конце апреля скорректировался вниз после обновления пика Мосбиржи

Рынок акций РФ в последнюю неделю апреля скорректировался вниз на фоне смешанных внешних сигналов, сохраняющихся геополитических рисков из-за недружественных шагов США, которые мешают Москве анализировать предложения президента США Джозефа Байдена о проведении встречи с президентом России Владимиром Путиным. Индекс МосБиржи на неделе обновил исторический максимум (район 3628 пунктов), после чего в конце месяца скорректировался вниз к 3544 пунктам перед майскими праздниками, индекс РТС не удержал рубеж 1500 пунктов.

По данным EPFR Global, чистый приток капитала в российские акции со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за неделю с 22 по 28 апреля составил $20 млн по сравнению с $80 млн ранее (25-я неделя притока и самый маленький показатель с октября 2020 года). В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован отток средств в размере $10 млн, тогда как неделей ранее эта категория фондов отчиталась о притоке $50 млн.

В период с 26 по 30 апреля индекс МосБиржи снизился на 1,5% и составил 3544,0 пункта, индекс РТС потерял 1,8% и достиг 1485,03 пункта на фоне роста доллара до 75,2 руб./$1 (+0,22 рубля) и подорожавшей июньской нефти Brent до $67,28 за баррель (+1,8%).

Рынок акций РФ начал неделю с роста вслед за мировыми фондовыми площадками и на фоне ослабления пессимистичных настроений в нефти, просевшей из-за вспышки пандемии в странах Азии - в четырех японских префектурах (Токио, Осаке, Киото и Хиого) был объявлен режим ЧС до 11 мая, в Индии зафиксированы рекордное число новых случаев COVID-19 (350 тыс.). Индекс МосБиржи превысил 3610 пунктов и обновил исторический максимум, раллировали акции "Казаньоргсинтеза" (+13,6% и +27,5% "префы") и "Нижнекамскнефтехима" (+8,1% и +1,3% "префы") на корпоративных новостях ("СИБУР" и "ТАИФ" приступили к началу объединения нефтегазохимических бизнесов компаний).

Чистая прибыль ПАО "Интер РАО" (+2%) по РСБУ в I квартале снизилась на 46,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (до 3,8 млрд руб.). Совет директоров "Магнита" (+0,1%) рекомендовал выплатить 245,31 руб. на акцию по итогам 2020 года.

Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности к разговору с украинской стороной, в ближайшее время может состояться встреча России, Франции и Германии для обсуждения перемирия на Донбассе.

Во вторник рынок акций РФ просел под гнетом упавших бумаг металлургов во главе с ММК (-8%) на новостях об SPO ММК в размере 3% и возбуждении ФАС трех дел (против "Северстали", ММК и НЛМК) на рынке плоского проката из-за монопольно высоких цен. Индекс МосБиржи после обновления утром максимума в районе 3628 пунктов откатился вечером к рубежу 3600 пунктов, при этом снижение сдерживалось подорожавшей нефтью и выросшими бумагами "Норникеля" (+1,6%) на новостях о выкупе пакета ГМК с премией к рынку.

"Норникель" намерен с 20 мая по 18 июня выкупить до 5 млн 382 тыс. 865 акций в ходе buyback, цена выкупа составит 27,78 тыс. рублей за акцию.

Нефть Brent выросла в район $66 за баррель на фоне улучшения прогноза спроса на текущий год техническим комитетом ОПЕК+ (прогноз спроса повышен до 6 млн баррелей в сутки (б/с) с ожидавшихся в марте 5,6 млн б/с).

Подешевели бумаги ПАО "Казаньоргсинтез" (-11,9% и -19,1% "префы"), "Нижнекамскнефтехима" (-10,5% и -2,4% "префы").

В среду рынок акций РФ скорректировался вниз, снимая локальную перекупленность, несмотря на позитивные сигналы с внешних фондовых площадок в ожидании решений Федрезерва США по монетарной политике и выступления президента США Байдена в Конгрессе. Нефть Brent превысила $67,5 за баррель после подтверждения планов ОПЕК+ по постепенному наращиванию нефтедобычи с мая, что было воспринято как убежденность нефтяников в восстановлении мировой экономики и спроса на "черное золото".

Индекс МосБиржи опустился ниже 3580 пунктов во главе с бумагами "Татнефти" (-7% и -7,2% "префы"), разочаровавшей размером финальных дивидендов за 2020 год (12,3 рубля на каждую акцию за второе полугодие, закрытие реестра 9 июля).

Наблюдательный совет "АЛРОСА" (-2,3%) рекомендовал выплатить 9,54 рубля на акцию за 2020 год (закрытие реестра 4 июля). Акционеры "Мосбиржи" (-0,7%) утвердили выплату дивидендов по итогам 2020 года в размере 9,45 рубля на одну акцию (суммарно - 85% годовой чистой прибыли по МСФО, отсечка реестра 14 мая). Чистая прибыль биржи за 2020 год выросла на 24,6%, составив 25,17 млрд рублей.

Подорожали акции "ММК" (+2%) и "Яндекса" (+1,6%). Выручка "Яндекса" в I квартале выросла на 39% (до 73,1 млрд руб.), что оказалось лучше прогноза. Кроме того, "Яндекс" повысил прогноз по выручке по итогам 2021 года до 315-330 млрд рублей с прежнего уровня 305-320 млрд рублей. Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" (+0,1%) по РСБУ за I квартал снизилась до 12,8 млрд рублей после 14,3 млрд рублей годом ранее.

Лесопромышленный холдинг Segezha Group провел IPO по цене 8 рублей за акцию, размещено 31,4% бумаг (3,75 млрд штук). После IPO доля акций Segezha в свободном обращении составит 23,9% (без учета опциона на доразмещение). АФК "Система" останется основным акционером холдинга с долей в 73,7% (без учета опциона). На дебютных торгах на Мосбирже акции Segezha просели до 7,968 рубля (-0,4% к цене IPO).

ПАО "ТГК-2" (+2,2% и +4,7% "префы") в январе-марте 2021 года увеличило чистую прибыль по РСБУ на 23% в годовом выражении (до 2,68 млрд рублей), выручка выросла на 21,5% (до 15,9 млрд рублей).

В четверг попытка рынка акций РФ подрасти на позитивных сигналах с внешних фондовых площадок и выросшей нефти (Brent превысила $68 за баррель) завершилась распродажами из-за геополитических рисков, которые осложняют принятие решения о саммите президентов США и России; индекс МосБиржи просел в район 3570 пунктов во главе с "Татнефтью" (-4,9% и -6,4% "префы"), при этом выросли акции "Яндекса" (+3,7%) на корпоративных новостях.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в четверг в программе "Большая игра" на Первом канале, что недружественные шаги США мешают Москве анализировать предложения президента США Джозефа Байдена о проведении встречи с президентом России Владимиром Путиным. Осуществляемая администрацией США политика "кнута и пряника" в отношении России бесперспективна и будет встречать только противодействие в том объеме и в том виде, в котором будет наилучшим образом соответствовать интересам России, подчеркнул Песков.

Сбербанк (-0,5%) в I квартале получил 304,5 млрд руб. чистой прибыли по МСФО, что превысило прогнозы. "Магнит" (-1,9%) в I квартале увеличил выручку на 5,8%, а чистая прибыль выросла в 2,6 раза (до 10,9 млрд руб., выше ожиданий). Акционеры "НЛМК" (+0,4%) одобрили дивиденды за IV квартал в размере 7,25 рубля на акцию, отсечка реестра 11 мая. Чистая прибыль "Газпрома" (-1,1%) по МСФО в IV квартале 2020 года составила 353,719 млрд рублей, что более чем в два раза превзошло результат годовой давности (154,601 млрд рублей) и превысило среднерыночный прогноз (323,5 млрд рублей). Чистая прибыль "Газпрома" за весь 2020 год составила 133 млрд рублей, что также превысило прогноз на уровне 105 млрд рублей.

Министр энергетики ФРГ Петер Альтмайер заявил в четверг, что потребность Германии в российском газе в течение следующих лет вырастет на фоне отказа страны от угля и АЭС. Премьер-министр Саксонии заявил на российско-германском сырьевом форуме, что Германия намерена быстро ввести в эксплуатацию "Северный поток 2", поскольку страна нуждается в надежных поставках газа из России.

Федрезерв США сохранил ставку в диапазоне 0-0,25% годовых и не стал менять программу выкупа активов "до достижения существенного прогресса в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности". Глава ФРС Пауэлл заявил, что экономика США восстанавливается после пандемийного кризиса быстрее, чем ожидалось, однако восстановление "остается неравномерным и далеко от завершения".

Президент США Байден представил новый пакет стимулов общим объемом $1,8 трлн, ориентированный на поддержку американских семей в течение 10 лет. Средства для оплаты социальных программ администрация Байдена рассчитывает привлечь за счет повышения ставки подоходного налога и налога на доход с прироста капитала и дивидендов для состоятельных американцев до 39,6%.

ВВП США в I квартале вырос на 6,4% в годовом выражении после роста на 4,3% в IV квартале 2020 года. Результат оказался в рамках среднего прогноза аналитиков, ожидавших роста от 6,1% до 6,7%.

В пятницу рынок акций РФ продолжил сползание вниз на фоне негативной динамики внешних площадок и выпускающей пар нефти (Brent просела к $67,3 за баррель), а также из-за неагрессивных продаж игроков в преддверии майских праздников. Индекс МосБиржи опустился в район 3540 пунктов, при этом выросли акции ВТБ (+3,1%) и перепроданные ранее акции "Татнефти" (+1%).

Чистая прибыль ПАО "ТГК-1" (+0,3%) в I квартале по РСБУ выросла на 20%, до 4,921 млрд рублей.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в апреле опустился до 51,1 пункта при прогнозах снижения до 51,6-51,7 пункта с мартовских 51,9 пункта. PMI сферы услуг и строительства в апреле снизился до 54,9 пункта по сравнению с 56,3 пункта в предыдущий месяц. Эта статистика оказала давление на нефть, вкупе с сохраняющимися опасениями по поводу ситуации с расширением пандемии коронавируса в Индии, Японии и Бразилии.

В период с 26 по 30 апреля среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" хуже рынка выглядели бумаги ПАО "Центр международной торговли" (-12% и -18% "префы"), "Татнефти" (-10% и -12% "префы"), ПАО "Полюс" (-9%); лучше рынка оказались акции "Яндекса" (+9%), ВТБ (+4%), "префы" Селигдара" (+4%).

Динамика рынка акций РФ в период между майскими праздниками будет определяться колебаниями нефти на фоне эпидемиологической обстановки в различных регионах мира, а также новостями на санкционную тематику. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 3500-3600 пунктов, для индекса РТС - 1440-1550 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".