Рубль вечером продолжает дешеветь к доллару и евро на фоне фиксации прибыли перед длительными майскими выходными

Москва. 30 апреля. Доллар и евро укрепляются на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне фиксации прибыли перед длительными майскими выходными и дешевеющей нефти.

Курс доллара США составил 75,19 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 55 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 90,48 руб./EUR1, подорожав на 1,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 31,04 копейки - до 82,07 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает дешеветь к доллару и евро на вечерних торгах на фоне фиксации прибыли перед длительными майскими выходными и дешевеющей нефти. При этом рубль отыграл почти все потери первой половины дня в паре с евро после выхода благоприятной статистики по доходам в США, которая поддержала покупателей американской валюты на глобальном рынке против большинства валют.

Как сообщил в пятницу Минторг США, доходы населения США в марте подскочили на 21,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Это рекордный подъем показателя. Он обусловлен увеличением социальной помощи американцам со стороны правительства. При этом расходы американцев выросли на 4,2% - максимальными темпами с июня 2020 года.

Участники внутреннего рынка продолжают фиксировать прибыль перед майскими каникулами. Президент России Владимир Путин в прошлую пятницу поддержал предложение главы Роспотребнадзора Анны Поповой сделать нерабочими дни между майскими праздниками на фоне пандемии, тем самым продлив выходные дни с 1 по 10 мая включительно. Соответственный указ был подписан и опубликован на сайте Кремля в конце прошлой недели.

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" старший аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, в пятницу на рынках преобладали в основном негативные настроения, а рубль дешевел значительную часть сессии. "Сегодня на рынках преобладали в основном негативные настроения. С самого утра рубль подешевел на 40 копеек - до 75 рублей и продолжает к вечеру торговаться на этих уровнях, показывая снижение на 0,38%. Такая же ситуация наблюдалась и у многих EM валют: бразильский реал снижался на 1,6%, южноафриканский рэнд - на 1,3%, турецкая лира - на 0,9%. Фондовые площадки также были в минусе. Инвесторы негативно восприняли первую оценку роста ВВП США за первый квартал, вышедшую в четверг. ВВП США в первом квартале вырос на 6,4% с 4,3% кварталом ранее, причем расходы на личное потребление выросли на 10,7%, это второй по скорости темп роста с 1960-х годов. Впечатляющие темпы стали еще одним подтверждением восстановления американской экономики, что может вынудить ФРС быстрее приступить в корректировке своей мягкой ДКП. Фондовые площадки по всему миру могут вступить в фазу коррекции, следуя правилу - "sell in May, and go away", - отмечает Наумова.

Тем временем, давление на рынок нефти оказывают опасения за спрос на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в Индии, Японии, Бразилии и некоторых других странах.

Так, в последние недели сильно ухудшилась ситуация с распространением коронавируса в Индии, при этом в стране обнаружили особо опасный "индийский" штамм вируса.

Индия занимает второе место по числу диагностированных случаев коронавируса в мире. Всего в стране с начала пандемии COVID-19 выявили свыше 18,7 млн заражений, более 208 тыс. инфицированных скончались.

К утру пятницы, по данным индийского Минздрава, в стране выявили свыше 386 тыс. новых заражений, что стало очередным рекордным показателем в мире по числе заражений. За сутки было зарегистрировано около 3,5 тыс. летальных исходов среди инфицированных, что также стало максимальным показателем за время пандемии.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК уменьшилась на 2% - до $67,19 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на 2,61% - до $63,31 за баррель.

Оба контракта накануне достигли максимальных уровней закрытия с 15 марта.

"Российская валюта на данный момент не ощущает поддержки со стороны рынка нефти, где наблюдается умеренная нисходящая коррекция после трех дней довольно энергичного роста. Еще одним аргументом в пользу ослабления рубля служит завершение торговой недели перед длинными майскими праздниками в России - в рамках подготовки к затяжным выходным участники рынка склоняются к фиксации прибыли, тем более что рубль сейчас находится на относительно привлекательных уровнях", - отмечает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на длительные праздничные выходные на 46,28 копейки, до 74,8451 руб./$1, и увеличил курс евро на 43,37 копейки, до 90,585 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос в пятницу на 54,61 копейки по отношению к четвергу и составил 74,8732 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 55,48 копейки и составил 74,9642 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 703,838 млн, из которых $880,869 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 822,969 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 49,91 копейки, до 90,5513 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК укрепился на 43,29 копейки и составил 90,6055 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR408,842 млн, из которых EUR177,528 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR231,314 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов слегка понизились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" опустилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 5,08% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 1 б.п. - до 5,18% годовых. Ставка на срок 1 месяц снизилась на 2 б.п. - 5,31% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев отступили на 1 б.п. - до 5,7% и 5,81% годовых.