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30 апреля 2021 года 19:20

Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю снижением на фоне ухода от рисков и просевшей нефти

Москва. 30 апреля. Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю снижением на фоне негативной динамики внешних площадок и дешевеющей нефти (Brent ушла вниз к $67,3 за баррель), а также из-за ухода игроков от рисков в преддверии майских праздников; выросли бумаги ВТБ и перепроданные ранее акции "Татнефти".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3544,0 пункта (-0,8%), индекс РТС - 1485,03 пункта (-1,7%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 2,7%. Доллар вырос до 75,2 рубля (+0,56 рубля).

За неделю индексы МосБиржи и РТС снизились на 1,5-1,8%, доллар подрос на 0,22 рубля. В апреле индексы МосБиржи и РТС прибавили 0,1-0,5%, доллар просел на 0,49 рубля.

Подешевели в пятницу акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-2,7%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-2,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-2,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-2,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (-2,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,6% и -0,3% "префы"), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,5%), "Московской биржи" (-0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,3%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (-0,3%).

"Московская биржа" (MOEX: MOEX) в I квартале 2021 года получила 6,835 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 15,8% больше показателя за январь-март 2020 года, говорится в сообщении компании. Это чуть выше консенсус-прогноза аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", которые ожидали роста чистой прибыли на 11%, до 6,55 млрд рублей. Скорректированная чистая прибыль, согласно сообщению компании, увеличилась на 1,6%, до 9,224 млрд рублей. Комиссионные доходы биржи выросли на 17%, до 9,253 млрд рублей.

Чистая прибыль "Сургутнефтегаза" по МСФО в 2020 году выросла почти в 7 раз и достигла 742,8 млрд рублей, следует из отчета компании. В 2020 году компания получила прибыль от курсовых разниц в 609,3 млрд рублей против убытка в 360,9 млрд рублей по итогам 2019 года. В результате прибыль до налогообложения подскочила в 6,7 раза, до 889,3 млрд рублей.

Подорожали акции ВТБ (+3%), "Татнефти" (+1%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+0,9%), бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,3% и +0,2% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,2%).

По словам аналитика Альфа-банка Джона Волша, в пятницу на российском рынке акций инвесторы фиксировали прибыль накануне майских праздников, поскольку многие участники рынка будут на каникулах вплоть до 11 мая. Мировые рынки акций приблизились к своим историческим максимумам после выхода сильной экономической статистки в США и обязательств ФРС продолжить поддержку экономики, что стимулирует аппетит инвесторов к риску. С другой стороны, наблюдается ослабление курса доллара и снижение цен на нефть, доходности 10-летних UST поднялись к отметке 1,65% годовых. Усугубляет новостной фон и опубликованный утром китайский PMI, который оказался слабее прогнозов, что негативно влияет на динамику российских циклических историй.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, негативом для рисковых активов выступают высокие темпы заболеваемости коронавирусом в Индии, а также более слабый, чем ожидалось, индекс деловой активности в производственном секторе Китая.

Для российского рынка большую роль сыграл "фактор пятницы" из-за праздничного понедельника. Многие опасаются негативного старта новой недели на глобальных биржах или реализации каких-либо других рисков в предстоящие три дня. Подобные ожидания оказывают дополнительное давление на рублевые активы.

Нефть дешевеет - кроме роста доллара и ухудшения ситуации на мировых рынках, давление на нефтяные цены оказывают сигналы о замедлении экономического роста в Китае, отмечает Бабин.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, российские игроки в пятницу предпочли не брать на себя риски перед длинными выходными. В Китае обеспокоены инфляционными рисками, что может означать сокращение стимулирующих мер. ВВП Германии упал в I квартале на 1,7%, что также оказалось неприятным сюрпризом. Для России это ключевые рынки, ситуация на которых непосредственно касается перспектив прибыли отечественных компаний. Закрытие торгов ниже ключевой отметки 3600 пунктов по индексу МосБиржи сформировало усиление сигналов на дальнейшую коррекцию, которая часто происходит на рынке в мае.

Рубль также сдал позиции на "факторе пятницы", который усиливается предстоящими длинными выходными. Кроме того, на следующей неделе ожидается сокращение активности, что при неожиданных событиях может спровоцировать резкие изменения курса. В Европе оценки ВВП еврозоны оказались неожиданными. Во Франции показатель вырос на 0,4% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, хотя ожидался более скромный рост на 0,1%. В Германии, напротив, ВВП упал за квартал на 1,7% при ожиданиях снижения на 1,5%. Общий ВВП еврозоны упал за январь-март на 0,6% при ожиданиях снижения на 0,8%.

Впервые в своей истории тройская унция палладия поднималась в цене выше $3000. Рост с середины марта составляет около 20%. Данная волна роста была спровоцирована подтоплением рудников "Октябрьский" и "Таймырский", принадлежащих ГМК "Норникель". Это уже десятый подряд год дефицитного рынка. В среднесрочной перспективе рост цены палладия может продолжиться. Однако есть риски того, что автомобилестроители начнут чаще использовать более дешевую платину, а в долгосрочной перспективе вовсе сократят потребление палладия при переходе на производство электромобилей.

В США потребительские расходы американцев выросли за март на 4,2%, а личные доходы выросли на 21,1% на фоне стимулирующих выплат. После выхода статистики фондовые индикаторы в США усилили снижение. Сильные квартальные корпоративные отчеты уже не впечатляют рынок, поскольку растет обеспокоенность по поводу инфляции и неустойчивости корпоративных результатов. Вероятно, что рынок акций США завершит неделю на минорной ноте, как и российский. "Sell in May and go away" становится актуальным решением на последний месяц весны, считает Кочетков.

По оценкам аналитиков банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), количество обращений за пособиями по безработице в США показывает продолжающееся улучшение состояния рынка труда, и инвесторы обратят повышенное внимание на изменение числа занятых от ADP и официальные данные по занятости на следующей неделе. Значительное улучшение ситуации на рынке труда может вернуть опасения более скорого ужесточения ДКП Федрезерва, даже несмотря на все обратные заверения регулятора, что подтолкнет доходности UST к росту.

Нефть снижается в рамках коррекции. Некоторый негатив связан с более слабыми, чем ожидалось, данными промышленного индекса деловой активности NBS PMI в Китае. Третья волна вируса в ряде азиатских стран продолжает усиливаться, при этом происходит распространение индийского штамма. Рынок в целом стал менее негативно воспринимать текущее ухудшение эпидемиологической ситуации, но третья волна, тем не менее, ограничивает перспективы дальнейшего роста котировок акций.

В США индексы акций накануне выросли на 0,2-0,7% на статданных и корпоративной отчетности, при этом S&P 500 (+0,7%) обновил максимум, превысив 4210 пунктов.

ВВП США в I квартале вырос на 6,4% в годовом выражении после роста на 4,3% в IV квартале 2020 года. Результат оказался в рамках среднего прогноза аналитиков, ожидавших роста от 6,1% до 6,7%. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 13 тыс. - до 553 тыс. человек, минимума с начала пандемии COVID-19.

В пятницу в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,8%, гонконгский Hang Seng потерял 2%), в Европе динамика смешанная (индекс FTSE подрос на 0,1%, DAX и CAC 40 просели на 0,1-0,5%) и "минусуют" США (индекс S&P 500 просел на 0,6%) на опасениях относительно восстановления глобальной экономики после пандемии COVID-19.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в апреле опустился до 51,1 пункта при прогнозах снижения до 51,6-51,7 пункта с мартовских 51,9 пункта. PMI сферы услуг и строительства в апреле снизился до 54,9 пункта по сравнению с 56,3 пункта в предыдущий месяц.

По данным Минторга США, доходы населения страны в марте подскочили на 21,1% по сравнению с предыдущим месяцем, что стало максимальным ростом показателя за счет увеличения социальной помощи американцам со стороны правительства. При этом расходы американцев выросли на 4,2% - максимальными темпами с июня 2020 года. Аналитики в среднем ожидали повышения первого показателя на 20,3%, второго - на 4,1%, по данным Trading Economics.

Индекс потребительского доверия Мичиганского университета в апреле вырос до 88,3 пункта, ожидалось повышение до 87,4 пункта.

На нефтяном рынке цены в пятницу снижаются после достижения 6-недельных максимумов днем ранее на фоне слабых экономических данных из Китая и сохраняющегося беспокойства по поводу ситуации с пандемией коронавируса в ведущих странах мира; цена нефти Brent к 18:50 МСК находилась на $0,9 ниже уровня суточной давности. Стоимость июньских фьючерсов на Brent составила $67,28 за баррель (-1,9% и +1,9% в четверг), июньская цена WTI - $63,43 за баррель (-2,4% и +1,8% накануне).

Росту цен в четверг способствовали признаки усиления спроса на нефть в Китае, странах Европы и США. Некоторую поддержку рынку также оказали статданные о ВВП США, указавшие на уверенное восстановление экономики.

Давление на рынок оказывают опасения по поводу ухудшения эпидемиологической ситуации в Индии, Японии и Бразилии.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили "префы" ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (-4,5%), акции ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (MOEX: RZSB) (-3,7%), банка "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (-3,7%), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (-3%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-3%).

Подорожали бумаги ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (+13,8% и +11,9% "префы"), "Квадры" (MOEX: TGKD) (+4,8% и +2,1% "префы"), "ИК Русс-инвест" (MOEX: RUSI) (+4,1%), ПАО "Кузбасская топливная компания" (MOEX: KBTK) (+4,1%), ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+3,9%).

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+2,8%) (входит в группу ОЗК) в первом квартале 2021 года увеличило чистую прибыль по РСБУ в 1,5 раза в годовом выражении - до 856,064 млн рублей, сообщается в отчетности комбината. Выручка при этом снизилась вдвое - до 1,652 млрд рублей.

Чистый убыток группы "Объединенная вагонная компания" (MOEX: UWGN) (+1,9%) по МСФО в 2020 году составил 22,5 млрд руб. против чистой прибыли в 1,3 млрд руб. в 2019 году, следует из отчетности холдинга. Выручка выросла на 23,4%, до 79,6 млрд руб.

ПАО "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+1,7%) в 2020 году получило чистую прибыль по МСФО в размере 10,1 млрд рублей, что в 1,6 раза больше, чем годом ранее, говорится в отчете компании. Выручка при этом выросла на 7% - до 43 млрд 885,9 млн рублей.

Чистая прибыль ПАО "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+0,7%) по РСБУ в I квартале выросла в 1,7 раза в годовом выражении - до 11,6 млрд руб., следует из отчета компании. EBITDA увеличилась на 35,4%, до 17,7 млрд руб.

ПАО "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+0,3%) в январе-марте 2021 года получило чистую прибыль по РСБУ в размере 4,921 млрд рублей, что на 20,2% больше, чем за аналогичный период 2020 года, говорится в сообщении компании. Выручка выросла на 18,2% - до 31,492 млрд рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 85,61 млрд рублей (из них 11,61 млрд рублей пришлось на акции "Норникеля", 9,79 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 7,75 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
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