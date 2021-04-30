Цены "длинных" евробондов РФ снизились за неделю, остальные бумаги продемонстрировали боковую динамику

Москва. 30 апреля. Котировки "длинных" выпусков российских еврооблигаций умеренно снизились по итогам недели вслед за наметившейся новой волной повышения базовых процентных ставок, в то время как остальные бумаги продемонстрировали в целом боковую динамику. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также упали в цене за пять дней, причем их снижение шло более быстрыми темпами, чем отечественных бумаг, что в итоге привело к небольшому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

В первой половине дня 26 апреля активность торгов в секторе российских еврооблигаций была крайне низкой, а цены большинства бумаг плавно снижались. Реальные сделки пошли лишь с открытием торгов американскими казначейскими обязательствами в США, где сформировалась тенденция к плавному росту котировок, а доходность десятилетних US Treasuries опустилась до 1,55% годовых. И это в определенной степени оказало поддержку отечественным евробондам, которые в итоге приостановили падение, а отдельные выпуски смогли вечером даже выйти в небольшой плюс по отношению к закрытию пятницы. При этом геополитический фактор был нейтральным.

Во вторник российские еврооблигации продолжили торговаться в рамках бокового диапазона в ожидании итогов апрельского заседания ФРС США. Рынок не ждал каких-либо сюрпризов от регулятора, прогнозируя сохранение процентных ставок на текущем уровне. При этом определенную поддержку российским евробондам оказывали снизившиеся еще на прошлой неделе геополитические риски, а также достаточно высокие цены на нефть.

Торги в секторе российских еврооблигаций 28 апреля открылись умеренным снижением котировок вслед за новой волной повышения базовых ставок. Это стимулировало продажи отечественных евробондов в рамках фиксации прибыли после ценового роста последних двух недель. Таким образом, в очередной раз ухудшение ситуации на рынке US Treasuries привело к формированию негативной тенденции и в отношении российских евробондов. При этом состоявшиеся первичные аукционы по размещению ОФЗ, хотя и стали не самыми удачными для Минфина, тем не менее, продемонстрировали наличие умеренного спроса со стороны инвесторов, даже без активного участия госбанков. В результате во второй половине дня в секторе евробондов РФ стали прослеживаться осторожные покупки, что привело к стабилизации ситуации. Но сил покупателей все же было недостаточно для того, чтобы организовать отскок, поэтому по итогам дня большинство выпусков умеренно снизились в цене.

Вместе с тем в четверг котировки российских еврооблигаций смогли немного скорректироваться вверх благодаря растущей нефти, позитивным итогам очередного заседания ФРС США и хорошим макроэкономическим данным, которые продемонстрировали уверенное восстановление американской экономики. ФРС США по итогам апрельского заседания сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам в диапазоне от 0% до 0,25% годовых. Решение совпало с прогнозами экономистов и участников рынка.

Американский ЦБ сообщил, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд, в том числе US Treasuries на $80 млрд и ипотечные бонды на $40 млрд, "до достижения существенного прогресса в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности". "Благодаря прогрессу в вакцинации и мощным стимулам индикаторы экономической активности и занятости усилились. Сектора, наиболее серьезно затронутые пандемией, остаются слабыми, но демонстрируют улучшение, - отмечают в Федрезерве. - Инфляция усилилась, что отражает, главным образом, временные факторы. В целом финансовые условия остаются благоприятными, что частично обусловлено действиями ФРС по поддержке экономики и потока кредитов американским домохозяйствам и бизнесу".

Дальнейшая траектория движения экономики будет в значительной мере зависеть от развития эпидемиологической ситуации в США, включая прогресс в вакцинации, отмечают в FOMC. Продолжающийся эпидемиологический кризис, по мнению ФРС, по-прежнему оказывает давление на экономическую активность, и риски для экономики сохраняются.

Президент США Джо Байден, выступивший в Конгрессе, представил новый пакет стимулов общим объемом $1,8 трлн, ориентированный на поддержку американских семей. Предложения Байдена предусматривают расходы в размере $1 трлн в течение 10 лет, а также налоговые льготы на общую сумму $800 млрд. Средства для оплаты социальных программ администрация Байдена рассчитывает привлечь за счет повышения ставки подоходного налога для состоятельных американцев до 39,6% с 37%. Кроме того, президент предлагает поднять налог на доход с прироста капитала и дивидендов для людей, зарабатывающих от $1 млн, почти вдвое - до 39,6% с 20%.

В последний день недели ценовые колебания как российских, так и американских гособлигаций проходили в рамках бокового диапазона на фоне отсутствия новых драйверов для заметного движения в ту или иную сторону.

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели практически не изменилась и составила 115,63% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries сузился на 2,5 пункта и 30 апреля составил 177 базисных пунктов).

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подешевели за неделю на 0,66% - до 130,6% от номинала (их доходность выросла на 4,5 пункта - до 3,825% годовых), с погашением в 2042 году - на 0,68%, до 126,23% от номинала (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 1 пункт и составил 193 базисных пункта), евробонды РФ с погашением в 2047 году снизились в цене на 1%, до 123,29% от номинала (их доходность выросла на 6,5 пункта - до 3,83% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году за неделю прибавил в цене 0,2%, подорожав до 110,89% от номинала (доходность снизилась на 4 базисных пункта - до 2,335% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 0,14% - до 112,88% от номинала (их доходность снизилась также на 4 базисных пункта и составила 2,06% годовых). Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году снизился в цене всего на 0,03%, до 109,07% от номинала (их спред к US Treasuries сузился за пять дней на 1,5 пункта, составив 83,5 базисного пункта).

Котировки валютных гособлигаций России на следующей неделе могут снизиться вслед за прогнозируемым новым витком роста доходности US Treasuries, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". По мнению экспертов, новостной фон пока не дает поводов для устойчивого оптимизма в отношении облигаций развивающихся стран. Инвесторов настораживает наблюдаемое в последнее время ускорение заболеваемости COVID-19 в мире и введение новых ограничений в отдельных странах. Кроме того, мировые долговые рынки негативно реагируют на возможное скорое сворачивание стимулирующих программ и ужесточение денежно-кредитной политики мировыми центробанками для сдерживания инфляционных процессов. Кроме того, инвесторы продолжат пристально следить за новостями на санкционную тематику.