"ВТБ Мои Инвестиции" открыл торговую идею: покупка акций First Sola с целью $105

"ВТБ Мои Инвестиции" открыл торговую идею: покупка акций First Sola Inc. с целью $105 за штуку с горизонтом инвестирования 6 месяцев, говорится в комментарии.

Эксперты указывают на следующие аргументы в пользу покупки бумаг:

- Фокус администрации США на продукцию американского производства при реализации инфраструктурного плана поддержит спрос на солнечные панели First Solar.

- В феврале компания начала производство панелей нового поколения CuRu, которые являются самыми чистыми солнечными модулями в США с длительным сроком службы и более высокой мощностью.

- First Solar - единственный вертикально интегрированный производитель солнечных панелей из топ-10 мировых производителей. Это позволяет оперативно нарастить производство при росте спроса, подчеркивают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции".

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