Акции "Энел Россия" - ставка на экологичную энергетику на долгосрочном горизонте - BCS Express

Покупка акций ПАО "Энел Россия" интересна инвесторам как ставка на экологичную энергетику на долгосрочном горизонте, считает эксперт BCS Express Дмитрий Пучкарев.

"Опубликованные финансовые результаты "Энел Россия" за I квартал 2021 года по МСФО можно назвать нейтральными. Сейчас компания находится в стадии активных инвестиций, а выплата дивидендов за 2020 год была перенесена на будущие периоды. Акции интересны как ставка на экологичную энергетику на долгосрочном горизонте. При этом из-за переноса дивидендов в ближайший год акции могут выглядеть на уровне или слабее рынка", - отмечает Пучкарев в своем комментарии.

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