Рубль днем дешевеет к доллару и евро на фоне фиксации прибыли перед длительными майскими выходными и снижающейся нефти

Москва. 30 апреля. Доллар и евро укрепляются на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне фиксации прибыли перед длительными майскими выходными и дешевеющей нефти.

Курс доллара США составил 75,14 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 50,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 90,77 руб./EUR1, подорожав на 31,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 41,98 копейки - до 82,17 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на длительные праздничные выходные на 46,28 копейки, до 74,8451 руб./$1, и увеличил курс евро на 43,37 копейки, до 90,585 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно дешевеет к доллару и евро на дневных торгах на фоне фиксации прибыли перед длительными праздничными выходными и снижающейся нефти. Президент России Владимир Путин в прошлую пятницу поддержал предложение главы Роспотребнадзора Анны Поповой сделать нерабочими дни между майскими праздниками на фоне пандемии, тем самым продлив выходные дни с 1 по 10 мая включительно. Соответственный указ был подписан и опубликован на сайте Кремля в конце прошлой недели.

Давление на рынок нефти оказывают опасения за спрос на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в Индии, Японии, Бразилии и некоторых других странах.

Ранее на этой неделе президент США Джо Байден представил новый пакет стимулов общим объемом $1,8 трлн, ориентированный на поддержку американских семей. Предложения Байдена предусматривают расходы в размере $1 трлн в течение 10 лет, а также налоговые льготы на общую сумму $800 млрд.

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл заявил после заседания американского ЦБ в среду, что экономика США восстанавливается после кризиса, вызванного пандемией COVID-19, быстрее, чем ожидалось, однако восстановление "остается неравномерным и далеко от завершения".

Как сообщалось, ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых по итогам заседания 27-28 апреля. Федрезерв также сообщил, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд, в том числе US Treasuries на $80 млрд и ипотечные бонды на $40 млрд.

Цены на нефть эталонных марок снижаются в пятницу после достижения шестинедельных максимумов днем ранее на фоне слабых экономических данных из Китая и сохраняющегося беспокойства по поводу ситуации с пандемией коронавируса в ведущих странах мира.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК уменьшилась на 1,65% - до $67,43 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на 2% - до $63,71 за баррель.

Оба контракта накануне достигли максимальных уровней закрытия с 15 марта.

Росту цен в четверг способствовали признаки усиления спроса на нефть в Китае и странах Европы. Поддержку рынку также оказали американские статданные, которые указали на уверенное восстановление экономики страны.

"После довольно позитивного завершения среды с точки зрения новостного фона рубль начал вчерашние торги уверенным ростом, продолжив постепенно продвигаться в направлении нашей краткосрочной цели 74 за доллар. Активная поддержка со стороны экспортеров сохранялась. Однако во второй половине дня этот запал сошел на нет, и рубль завершил день небольшим ослаблением. Помимо умеренной растущей коррекции в долларе и нисходящей - в нефти сказалось снижение локальной поддержки к началу американской сессии. Последний рабочий день месяца перед длинными выходными может вылиться в рост волатильности, но вряд ли рубль ослабнет сильнее 75 за доллар. Тактически, на выходные спекулянтам лучше закрыть рублевые лонги: мало ли что может произойти в период праздников", - говорит директор по инвестициям компании "Локо-Инвест" Дмитрий Полевой.

"Российская валюта на данный момент не ощущает поддержки со стороны рынка нефти, где наблюдается умеренная нисходящая коррекция после трех дней довольно энергичного роста. Еще одним аргументом в пользу ослабления рубля служит завершение торговой недели перед длинными майскими праздниками в России - в рамках подготовки к затяжным выходным участники рынка склоняются к фиксации прибыли, тем более что рубль сейчас находится на относительно привлекательных уровнях", - отмечает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов слегка понизились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" опустилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 5,08% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 1 б.п. - до 5,18% годовых. Ставка на срок 1 месяц снизилась на 2 б.п. - 5,31% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев отступили на 1 б.п. - до 5,7% и 5,81% годовых.