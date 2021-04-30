ЦБ РФ, вероятно, поднимет ставку до 5,75% в течение 2021г - Газпромбанк

Банк России, вероятно, поднимет ключевую ставку до уровня 5,75% в течение 2021 года и сохранит ее до февраля 2023 года, говорится в обзоре Газпромбанка.

"Дальнейшая процентная политика ЦБ будет определяться опубликованной траекторией средней ключевой ставки. Согласно ей, ставка ЦБ в 2021 году составит 4,8-5,4% в среднем. В 2022 году регулятор допускает переход к сдерживающей политике (ключевая ставка свыше 6,0%). Диапазон средней ставки на следующий год составляет 5,3-6,3%. В 2023 году ЦБ планирует смягчать монетарные условия на фоне замедления экономического роста в результате исчерпания эффекта низкой базы, а также возврата инфляции к цели в 4,0%. Средняя ключевая ставка, по прогнозам ЦБ, составит 5-6% в 2023 году, что соответствует нейтральному диапазону ставки, - отмечают аналитики Сергей Коныгин, Андрей Кулаков и Александр Камышанский. - По нашему мнению, границы диапазона ставки следует расценивать как оптимистичный и пессимистичный прогноз ЦБ. В реальности, на наш взгляд, регулятор будет стремиться устанавливать ставку в середине диапазона. Следуя этой логике, мы ожидаем ключевую ставку на уровне 5,75% до конца 2021 года и ее сохранение на этом уровне до февраля 2023 года".

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