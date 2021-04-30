Рубль будет торговаться в диапазоне 74,5-75,75 руб./$1 на следующей неделе - "Открытие Брокер"

Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 74,5-75,75 руб./$1 на следующей неделе, говорится в комментарии ведущего аналитика "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова.

"Негативное влияние на рубль оказывает эффект пятницы, который усиливается предстоящими длинными выходными. Спекулянты не горят желанием брать на себя непредсказуемые риски, на которые не смогут отреагировать в понедельник. Кроме того, на следующей неделе ожидается сокращение активности, что при неожиданных событиях может спровоцировать резкие изменения курса. На Forex доллар также усиливал свои позиции, - пишет Кочетков. - На предстоящей неделе рубль может быть относительно слабым и торговаться в диапазоне 74,5-75,75 руб./$1. К более уверенному укреплению, если не будет негативных событий, российская валюта сможет вернуться уже после праздников".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.