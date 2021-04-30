Акции Юнипро, Segezha Group и "префы" Россети Ленэнерго будут интересны на следующей неделе - BCS Express

BCS Express рекомендует обратить внимание на акции "Юнипро", Segezha Group и "префы" "Россети Ленэнерго" на следующей неделе, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

"Юнипро" на следующей неделе опубликует финансовые результаты за I квартал 2021 года, а Совет директоров компании даст рекомендации по дивидендам за 2020 год.

"С точки зрения финансовых показателей, особых сюрпризов не ожидается. Ранее компания отчиталась о росте выработки электроэнергии в I квартале, финансовые показатели должны улучшиться в годовом сопоставлении. По дивидендам "Юнипро" пока сохраняется неопределенность. Компания подтвердила намерения распределить на дивиденды 20 млрд руб. в 2021 году, однако как они будут разбиты между итоговыми выплатами за 2020 год и за 9 месяцев 2021 год, пока не ясно. Можно предположить, что выплаты за 2020 год будут на уровне предыдущих, так как повышенные платежи по ДПМ за третий энергоблок Березовской ГРЭС компания начала получать лишь во II квартале", - отмечает эксперт Дмитрий Пучкарев.

Аналитик также обращает внимание, что техническая картина в акциях "Юнипро" умеренно позитивная. "Бумаги находятся вблизи 200-периодной скользящей средней, от которой стартовал отскок в прошлый раз. Сигналов к росту пока не появлялось, но близость бумаг к индикатору и перекупленность по стохастику на дневном интервале склоняют чашу весов в пользу "быков". Ближайшей целью роста может стать уровень 2,9 руб." - пишет Пучкарев.

"Россети Ленэнего" планирует опубликовать финансовые результаты по РСБУ за I квартал 2021 года 5 мая.

"Для динамики привилегированных акций отчет по российским стандартам важен, так как от него напрямую зависят дивиденды. Финансовые результаты I квартала ожидаются чуть лучше прошлогодних на фоне более холодной погоды и роста потребления электричества. Драйвером для роста бумаг в ближайшие месяцы могут стать дивиденды. По итогам 2020 года выплаты акционерам ожидаются на уровне 15,2 руб. на бумагу, что дает сейчас 9,5% дивидендной доходности. Это выше уровней прошлого года, и при спокойном внешнем фоне бумаги могут позитивно переоцениться к дивидендной отсечке", - указывает эксперт BCS Express.

Пучкарев отмечает, что, с технической точки зрения, бумаги неплохо скорректировались от локальных вершин и при удачном отчете могут оформить отскок. "По стохастику на дневном интервале можно отметить небольшую "бычью" дивергенцию, что намекает на возможность активизации покупателей. Локальной целью роста сейчас видится уровень 165 руб." - пишет он в комментарии.

Акции Segezha Group разместились на Московской бирже в среду, 28 апреля. Торги начались на уровне 8,1 руб., но сейчас бумаги скорректировались и торгуются на 7,85 руб., констатирует Пучкарев.

" В первые недели после IPO в бумагах традиционно наблюдается повышенная волатильность. Исходя из текущей оценки, бумаги торгуются примерно на уровне мировых конкурентов. При этом нужно сказать, что у Segezha есть конкурентные преимущества в виде высокой самообеспеченности сырьем и, соответственно, рентабельности выше аналогов, а также компания в ближайшие годы планирует расти быстрее рынка. С учетом обозначенных моментов акции можно назвать привлекательными по текущей цене. В случае более глубокой коррекции можно рассмотреть открытие длинных позиций с оптимальным горизонтом в несколько лет", - указывает аналитик инвесткомпании.

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