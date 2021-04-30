"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Cummins

Аналитики "Финама" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Cummins Inc. с прогнозной ценой $344,7 за штуку на март 2022 года, что предполагает потенциал роста 35% от текущего уровня, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Американский производитель дизельных двигателей для тягачей, автобусов, бронетехники и самоходных судов Cummins, акции которого находятся у нас в покрытии, представит свои финансовые результаты за первый фискальный квартал 4 мая до открытия торгов в США. Мы ожидаем, что выручка компании в отчетном периоде увеличится на 5,84% г/г и достигнет $5,3 млрд, а скорректированная прибыль в расчете на одну акцию может составить порядка $3,46, что на 8,8% выше показателя за аналогичный период прошлого года, - пишет аналитик отдела анализа акций Наталия Пырьева. - При этом мы полагаем, что доходы подразделения по производству двигателей в январе-марте увеличились на 3,6% г/г (до $2,24 млрд); выручка дивизиона по производству энергетического оборудования подросла на 4% г/г и составила $920 млн; доходы сегмента по производству комплектующих возросли на 14,8% г/г (до $1,73 млрд); выручка подразделения дистрибуции увеличилась на 3,8% г/г и составила $1,88 млрд; доходы дивизиона по производству электрооборудования подскочили в 2,5 раза и достигли $24,5 млн".

Также эксперт отмечает, что работа Cummins в сегменте разработок и производства водородных топливных элементов, вероятно, позволила компании в отчетном периоде увеличить маржу.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.