Индекс S&P 500, скорее всего, проведет торги в пятницу в диапазоне 4170-4220п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500, скорее всего, проведет предстоящую торговую сессию в пятницу в диапазоне 4170-4220 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

"Технически индекс S&P 500 остается в восходящем тренде. Накануне "бенчмарк" завершил торги выше 4200 пунктов, но пока нельзя утверждать, что покупатели смогли уверенно закрепиться выше данного уровня. Индикатор RSI демонстрирует "медвежью" дивергенцию, а MACD находится вблизи нулевой отметки. В краткосрочной перспективе возможна консолидация", - отмечает аналитик инвесткомпании Георгий Сурков.

Также Сурков подчеркивает, что в фокусе внимания инвесторов в США по-прежнему остается отчетность компаний, которая является главным драйвером динамики широкого рынка. Однако на настроение рынка акций оказывают давление такие факторы, как глобальный дефицит чипов, налоговая реформа и рост инфляции в США.

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