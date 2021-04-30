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Главная / Мнения аналитиков / Индекс S&P 500, скорее всего, проведет торги в пятницу в диапазоне 4170-4220п - "Фридом Финанс"
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30 апреля 2021 года 15:31
Индекс S&P 500, скорее всего, проведет торги в пятницу в диапазоне 4170-4220п - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500, скорее всего, проведет предстоящую торговую сессию в пятницу в диапазоне 4170-4220 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Технически индекс S&P 500 остается в восходящем тренде. Накануне "бенчмарк" завершил торги выше 4200 пунктов, но пока нельзя утверждать, что покупатели смогли уверенно закрепиться выше данного уровня. Индикатор RSI демонстрирует "медвежью" дивергенцию, а MACD находится вблизи нулевой отметки. В краткосрочной перспективе возможна консолидация", - отмечает аналитик инвесткомпании Георгий Сурков. Также Сурков подчеркивает, что в фокусе внимания инвесторов в США по-прежнему остается отчетность компаний, которая является главным драйвером динамики широкого рынка. Однако на настроение рынка акций оказывают давление такие факторы, как глобальный дефицит чипов, налоговая реформа и рост инфляции в США. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-ИНДЕКСЫ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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30 апреля 2021 года 19:37
Рынок акций РФ в последнюю неделю апреля скорректировался вниз на фоне смешанных внешних сигналов, сохраняющихся геополитических рисков из-за недружественных шагов США, которые мешают Москве анализировать предложения президента США Джозефа Байдена о проведении встречи с президентом России Владимиром Путиным. Индекс МосБиржи на неделе обновил исторический максимум (район 3628 пунктов), после чего в конце месяца скорректировался вниз к 3544 пунктам перед майскими праздниками, индекс РТС не удержал рубеж 1500 пунктов. читать дальше
.30 апреля 2021 года 19:34
Рубль вечером продолжает дешеветь к доллару и евро на фоне фиксации прибыли перед длительными майскими выходными
Москва. 30 апреля. Доллар и евро укрепляются на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне фиксации прибыли перед длительными майскими выходными и дешевеющей нефти. читать дальше
.30 апреля 2021 года 19:20
Москва. 30 апреля. Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю снижением на фоне негативной динамики внешних площадок и дешевеющей нефти (Brent ушла вниз к $67,3 за баррель), а также из-за ухода игроков от рисков в преддверии майских праздников; выросли бумаги ВТБ и перепроданные ранее акции "Татнефти". читать дальше
.30 апреля 2021 года 19:01
Цены "длинных" евробондов РФ снизились за неделю, остальные бумаги продемонстрировали боковую динамику
Москва. 30 апреля. Котировки "длинных" выпусков российских еврооблигаций умеренно снизились по итогам недели вслед за наметившейся новой волной повышения базовых процентных ставок, в то время как остальные бумаги продемонстрировали в целом боковую динамику. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также упали в цене за пять дней, причем их снижение шло более быстрыми темпами, чем отечественных бумаг, что в итоге привело к небольшому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.30 апреля 2021 года 18:36
Котировки акций Exxon Mobil могут достичь $70 в среднесрочной перспективе, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Exxon Mobil опубликовала более сильную, чем ожидалось, отчетность за 1К21 и сохранила планы по капитальным затратам. Компания сталкивается с давлением части акционеров, стремящихся... читать дальше
.30 апреля 2021 года 18:09
Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции Exxon Mobil с целевой ценой $63,8 за штуку, что предполагает потенциал роста 14,7% от текущего уровня с учетом дивидендов, говорится в материале инвесткомпании. "Exxon Mobil умеренно положительно отчитался за I кв. 2021г. Скорректированная чистая... читать дальше
.30 апреля 2021 года 17:42
"ВТБ Мои Инвестиции" открыл торговую идею: покупка акций First Sola Inc. с целью $105 за штуку с горизонтом инвестирования 6 месяцев, говорится в комментарии. Эксперты указывают на следующие аргументы в пользу покупки бумаг: - Фокус администрации США на продукцию американского производства при... читать дальше
.30 апреля 2021 года 17:18
Покупка акций ПАО "Энел Россия" интересна инвесторам как ставка на экологичную энергетику на долгосрочном горизонте, считает эксперт BCS Express Дмитрий Пучкарев. "Опубликованные финансовые результаты "Энел Россия" за I квартал 2021 года по МСФО можно назвать нейтральными. Сейчас компания... читать дальше
.30 апреля 2021 года 16:58
Банк России, вероятно, поднимет ключевую ставку до уровня 5,75% в течение 2021 года и сохранит ее до февраля 2023 года, говорится в обзоре Газпромбанка. "Дальнейшая процентная политика ЦБ будет определяться опубликованной траекторией средней ключевой ставки. Согласно ей, ставка ЦБ в 2021 году... читать дальше
.30 апреля 2021 года 16:37
Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 74,5-75,75 руб./$1 на следующей неделе, говорится в комментарии ведущего аналитика "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова. "Негативное влияние на рубль оказывает эффект пятницы, который усиливается предстоящими длинными... читать дальше
.30 апреля 2021 года 16:19
Акции Юнипро, Segezha Group и "префы" Россети Ленэнерго будут интересны на следующей неделе - BCS Express
BCS Express рекомендует обратить внимание на акции "Юнипро", Segezha Group и "префы" "Россети Ленэнерго" на следующей неделе, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. "Юнипро" на следующей неделе опубликует финансовые результаты за I квартал 2021 года, а Совет директоров компании даст... читать дальше
.30 апреля 2021 года 16:06
Аналитики "Финама" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Cummins Inc. с прогнозной ценой $344,7 за штуку на март 2022 года, что предполагает потенциал роста 35% от текущего уровня, говорится в комментарии инвесткомпании. "Американский производитель дизельных двигателей для тягачей,... читать дальше
.30 апреля 2021 года 15:39
Рубль днем дешевеет к доллару и евро на фоне фиксации прибыли перед длительными майскими выходными и снижающейся нефти
Москва. 30 апреля. Доллар и евро укрепляются на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне фиксации прибыли перед длительными майскими выходными и дешевеющей нефти. читать дальше
.30 апреля 2021 года 15:10
Покупка акций ПАО "Энел Россия" привлекательна для инвесторов в долгосрочной перспективе, говорится в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ). Рост выручки "Энел Россия" (+2%, 12,3 млрд руб.) в опубликованных результатах за первый квартал по МСФО обусловлен увеличением продаж электрической и тепловой энергии... читать дальше
.30 апреля 2021 года 14:46
Котировки акций Mastercard Inc. сохраняют высокий потенциал роста на горизонте года, считает аналитик "Фридом Финанс" Георгий Сурков. "Mastercard Inc. отчиталась за первый квартал текущего года, и мы оцениваем финансовые результаты компании как позитивные, отмечая постепенное восстановление... читать дальше
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