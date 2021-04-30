Акции "Энел Россия" привлекательны для инвесторов в долгосрочной перспективе - ПСБ

Покупка акций ПАО "Энел Россия" привлекательна для инвесторов в долгосрочной перспективе, говорится в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ).

Рост выручки "Энел Россия" (+2%, 12,3 млрд руб.) в опубликованных результатах за первый квартал по МСФО обусловлен увеличением продаж электрической и тепловой энергии на фоне благоприятной рыночной конъюнктуры, считают эксперты ПСБ.

Снижение EBITDA (минус 26,3%, до 2,5 млрд руб.) объясняется изменением структуры выручки: продажи мощности снизились на 35%, а продаж электроэнергии увеличились на 21%.

Рост чистой прибыли (+7,81% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,57 млрд руб.) обусловлен уменьшением финансовых расходов на 78,5%, отмечают в ПСБ.

"Результаты "Энел Россия" оцениваем нейтрально. В долгосрочной перспективе акции привлекательны. В 2022 году в качестве дивидендов будут выплачены 3 млрд руб. (дивидендная доходность - 11% от текущих котировок), а в 2022 году - 5,2 млрд руб. (доходность - 19%). В перспективе это один из лучших результатов в секторе", - указывают аналитики банка.

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