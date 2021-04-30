"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Московской биржи" с целью 200 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2-5 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,1%, стоп-приказ: 170 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Московская биржа" планирует запустить утреннюю сессию на рынке акций уже в 2021г, что, на взгляд аналитиков "Финама", позволит увеличить доходы биржи и повысить ожидания от результатов за текущий год.

"С технической точки зрения бумага движется в восходящем тренде. Открывать позиции рекомендуем от текущих уровней с целью 200 руб. При покупке на 9% и выставлением стоп заявки на уровне 170 руб., риск на портфель составит 0,5%. Соотношение прибыль/риск составляет 2", - указывают эксперты инвесткомпании.

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