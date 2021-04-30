Цена нефти до конца недели вряд ли покинет диапазон $67-68/барр. - ПСБ

Цена нефти до конца недели вряд ли покинет диапазон $67-68 за баррель Brent, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Котировки нефти Brent завершают неделю на максимальных уровнях за последние 1,5 месяца. В пятницу экспирируется июньский фьючерс на Brent, следующий торгуется чуть ниже $68/барр. Мы продолжаем считать текущий рост в сырье избыточным и не оправданным фундаментально. Ухудшение эпидемиологической ситуации в крупных потребителях нефти (Индия, Япония) вкупе с более медленными, чем ожидалось, темпами вакцинации населения давят на перспективы восстановления спроса. Мы все еще опасаемся перехода рынка нефти к избытку предложения во 2П21. В пятницу мы ждем консолидации нефти Brent около 67-68 долл./барр.", - отмечают аналитики ПСБ.

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