Рынок акций РФ утром проседает вслед за миром, растут бумаги Мосбиржи и Татнефти

Москва. 30 апреля. Рынок акций РФ утром в пятницу проседает на фоне негативной динамики внешних площадок и выпускающей пар нефти, а также из-за неагрессивных продаж игроков в преддверии майских праздников; обновили максимумы акции "Мосбиржи" на сильном квартальном отчете и отскакивают вверх перепроданные ранее акции "Татнефти".

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 3559,2 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1497,05 пункта (-0,9%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 1,1%.

Доллар вырос до 74,88 рубля (+0,25 рубля), доходность 10-летних US Treasuries в пятницу составляет 1,644% годовых (+0,2%).

Посольство США в Москве с 12 мая сократит число оказываемых консульских услуг в связи с решением российских властей запретить дипмиссии наем иностранцев, численность консульского отдела посольства США в Москве сократится на 75%, заявили в американском посольстве в пятницу.

Подешевели расписки Ozon (MOEX: OZON) (-1,1%), акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-0,9%), бумаги "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,5%), Сбербанка (-0,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,1%).

Подорожали акции "Московской Биржи" (+1,2%), "Татнефти" (+0,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,1%).

"Московская биржа" (MOEX: MOEX) в I квартале 2021 года получила 6,835 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 15,8% больше показателя за январь-март 2020 года, говорится в сообщении компании. Это чуть выше консенсус-прогноза аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", которые ожидали роста чистой прибыли на 11%, до 6,55 млрд рублей. Скорректированная чистая прибыль, согласно сообщению компании, увеличилась на 1,6%, до 9,224 млрд рублей. Комиссионные доходы биржи выросли на 17%, до 9,253 млрд рублей.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в пятницу слабо негативный: китайская статистика за апрель оказалась хуже ожиданий, промышленные металлы торгуются разнонаправленно, нефть незначительно дешевеет на фоне продолжающегося кризиса заболеваемости COVID-19 в Индии. Азиатские рынки просели на опасениях, что восстановление региональной экономики может остановиться из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.

На рынке акций РФ перед длинными выходными и полурабочими днями часть инвесторов предпочтет сократить свои риски. Из внешних событий стоит обратить внимание на первые оценки ВВП по странам еврозоны. Впрочем, более сильное влияние на динамику рынков может оказать статистика по инфляции в еврозоне. Ожидается рост показателя до 1,6% в апреле, но нельзя исключать сюрпризов. Более сильная инфляция может спровоцировать укрепление евро. Затем уже в США выйдет статистика цен личного потребления, которая также может показать усиление инфляции.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов также полагает, что российский рынок акций в пятницу продолжит демонстрировать слабость, что связано отчасти с предстоящими майскими праздниками. Хотя между ними биржа и будет работать, но активность и ликвидность будут пониженными, а многие просто предпочтут отдохнуть.

Особую настороженность вызывает нефтянка, которая очень слабо откликается на рост нефти. В пятницу нефть Brent проседает, но остается выше $68 за баррель. Не исключено, что в течение дня нефть возобновит подъем, и в ближайшие дни, если не часы попробует достичь отметки $70 за баррель.

Нефтянку пока рекомендуется держать в портфелях, возможно лучше рынка будет выглядеть "Роснефть", неоправданно сильно просевшая в последние недели. Неоправданно сильно продавили вниз в последние дни акции "Татнефти", которые в пятницу пытаются отыграть часть потерь. Дивиденды за прошлый год оказались невысокими, но надо смотреть в будущее, которое может оказаться очень перспективным при таких ценах на нефть и слабом рубле.

Сбербанк (MOEX: SBER) не решается закрепиться выше отметки 300 руб., совсем близко отсечка реестра под годовые дивиденды. Между тем, Сбербанк традиционно быстро закрывает дивидендный "гэп", поэтому при улучшении внешнего фона Сбербанк имеет хорошие перспективы возобновить рост, тем более что краткосрочная перекупленность в последние дни снята, считает Антонов.

По оценке эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, поддержку нефти оказывают позитивные прогнозы инвестбанка Goldman Sachs по commodities, помимо прочего предполагающие сильный рост потребления топлива в ближайшие 6 месяцев. Банк полагает, что возобновление международного авиасообщения в мае добавит к спросу 1,5 млн б/с со стороны авиационной отрасли, а всего в ближайшие полгода рост спроса составит 5,2 млн б/с - "самый большой скачок спроса на нефть в истории", отмечают аналитики Goldman Sachs в своем отчете.

Кроме того, Минэнерго США представило отраслевую статистику, согласно которой спрос в США на прошлой неделе ощутимо усилился. Начало летнего водительского сезона и ускорение вакцинации действительно могут стимулировать более быстрое восстановление спроса, что может компенсировать увеличение добычи ОПЕК+ в мае-июле.

С другой стороны, не все разделяют такой оптимизм. Аналитики норвежской консалтинговой компании Rystad Energy ожидают, что всплеск заболеваемости COVID-19 в Индии может нарушить баланс на нефтяном рынке и привести к избытку поставок. По оценке Rystad, спрос на нефть и нефтепродукты в Индии сократится на 575 тыс. б/с в апреле и на 915 тыс. б/с в мае.

Тем не менее, фьючерсы на Brent торгуются выше $68 за баррель, подтверждая направленность в район $70 за баррель. При отсутствии негативных новостных повесток этот рубеж вполне может быть взят в первой декаде мая. При этом потенциал для дальнейшего роста пока ограничен, поскольку рынок может сохранять некоторую осторожность на фоне всплеска COVID-19 в Индии, считает Галактионов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, опубликованные с утра данные по деловой активности в секторе промышленности и услуг КНР в апреле показали замедление ее роста, что несколько обеспокоило инвесторов. Тем не менее оба индекса остаются выше отметки 50 пунктов.

Индекс МосБиржи остается выше средней полосы Боллинджера дневного графика (3555 пунктов), а долларовый индекс РТС пытается удержать отметку 1500 пунктов, что указывает на сохранение неплохих шансов возвращения к повышению. Накануне Европарламент принял резолюцию по отключению России от SWIFT в случае вторжения в Украину, а значит, пока что данная санкционная угроза в полной мере не реализовывается. В остальном в течение пятницы инвесторы будут реагировать на поступающие макроэкономические данные и квартальные отчетности. Ориентир по индексу МосБиржи на пятницу - 3540-3640 пунктов, считает аналитик.

В США индексы акций накануне выросли на 0,2-0,7%, на статданных и корпоративной отчетности, при этом S&P 500 (+0,7%) обновил максимум, превысив 4210 пунктов.

ВВП США в I квартале вырос на 6,4% в годовом выражении после роста на 4,3% в IV квартале 2020 года. Результат оказался в рамках среднего прогноза аналитиков, ожидавших роста от 6,1% до 6,7%.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 13 тыс. - до 553 тыс. человек, минимума с начала пандемии COVID-19.

В пятницу в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,8%, гонконгский Hang Seng теряет 2%) и "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,3%) на опасениях относительно восстановления глобальной экономики после пандемии COVID-19. Однако растет фондовая Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 прибавляют 0,1-0,5%).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в апреле опустился до 51,1 пункта при прогнозах снижения до 51,6-51,7 пункта с мартовских 51,9 пункта. PMI сферы услуг и строительства в апреле снизился до 54,9 пункта по сравнению с 56,3 пункта в предыдущий месяц.

На нефтяном рынке цены утром в пятницу снижаются после достижения 6-недельных максимумов днем ранее на фоне слабых экономических данных из Китая и сохраняющегося беспокойства по поводу ситуации с пандемией коронавируса в ведущих странах мира; цена нефти Brent находится вблизи уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов рынка акций РФ в четверг. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $68,21 за баррель (-0,5% и +1,9% в четверг), июньская цена WTI - $64,55 за баррель (-0,7% и +1,8% накануне).

Росту цен в четверг способствовали признаки усиления спроса на нефть в Китае, странах Европы и США. Некоторую поддержку рынку также оказали статданные о ВВП США, указавшие на уверенное восстановление экономики.

Давление на рынок оказывают опасения по поводу ухудшения эпидемиологической ситуации в Индии, Японии и Бразилии.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (-4,9%), акции ПАО "Ковровский механический завод" (MOEX: KMEZ) (-3,1%), ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (MOEX: RZSB) (-2,2%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-2,1%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-2,1%).

Подорожали бумаги "ИК Русс-инвест" (MOEX: RUSI) (+6,6%), ПАО "Кузбасская топливная компания" (MOEX: KBTK) (+6,5%), "Квадры" (MOEX: TGKD) (+4%), ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (+3,1%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+2,1%).

ПАО "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+1,1%) в январе-марте 2021 года получило чистую прибыль по РСБУ в размере 4,921 млрд рублей, что на 20,2% больше, чем за аналогичный период 2020 года, говорится в сообщении компании. Выручка выросла на 18,2% - до 31,492 млрд рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 11,35 млрд рублей (из них 1,91 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,08 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,04 млрд рублей на акции "Норникеля").