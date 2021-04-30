Курс доллар/рубль в пятницу вряд ли превысит уровень 75,00 руб./$1 - "Локо-Инвест"

Курс доллар/рубль в пятницу вряд ли превысит уровень 75,00 руб./$1, считает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.

"После довольно позитивного завершения среды с точки зрения новостного фона рубль начал торги в четверг уверенным ростом, продолжив постепенно продвигаться в направлении нашей краткосрочной цели 74,00 руб./$1, - отмечает Полевой. - Активная поддержка со стороны экспортеров сохранялась. Однако во второй половине дня этот запал сошел на нет, и рубль завершал день небольшим ослаблением на 0,3%. Помимо умеренной растущей коррекции в долларе и нисходящей - в нефти, сказалось снижение локальной поддержки к началу американской сессии. Последний рабочий день месяца перед длинными выходными может вылиться в рост волатильности, но вряд ли рубль ослабнет сильнее 75,00 руб./$1. Тактически, на выходные спекулянтам лучше закрыть рублёвые лонги: мало ли что может произойти в период праздников".

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