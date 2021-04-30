"Атон" позитивно оценивает перспективы акций Сбербанка, представившего сильные операционные результаты за 1К21 по МСФО, отмечается в комментарии инвесткомпании.

"Сбербанк представил сильные результаты - чистая прибыль превысила нашу оценку и консенсус-прогноз на 20% благодаря очень низкому уровню резервирования и значительной прибыли от торговых операций. Доход от основной деятельности близок нашим ожиданиям. Мы отмечаем потенциал превышения наших финансовых прогнозов на 2021г и далее. Чистая прибыль банка может вырасти в этом году примерно до 1 трлн руб. (+30% г/г), что подразумевает мультипликатор P/E на уровне 6,5x. Мы подтверждаем позитивный взгляд на бумагу", - пишут аналитики "Атона".

Банк за 1К21 заработал 305 млрд руб. чистой прибыли (+154% г/г), при этом рентабельность собственного капитала составила 24,3%, указывается в комментарии. Чистый процентный доход увеличился на 13,3% г/г до 422 млрд руб. за счет роста кредитования на 11% г/г и снижения ЧПМ до 5,2% (против 5,49% в 1К20 и 5,34% в 4К20). Чистый комиссионный доход вырос на 6,3% г/г до 134 млрд руб. Объем кредитования увеличился с начала года на 2%, при этом розничные кредиты увеличились на 3,9%, корпоративные - на 0,8%. Качество активов остается стабильным - доля неработающих кредитов составляет 4,3%, а доля кредитов стадии 3 - 6,6%. Банк сократил объем отчислений в резервы до 32 млрд руб. (против 182 млрд руб. год назад), при этом совокупная стоимость риска составила 0,41%, что значительно лучше наших ожиданий. Банк улучшил прогноз по стоимости риска на 2021г, понизив его с 1,2-1,4% до 1%.

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