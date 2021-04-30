Краткосрочных драйверов для уверенного роста цен акций Татнефти мало - BCS Express

Краткосрочных драйверов для уверенного роста котировок акций "Татнефти" в настоящее время мало, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Волна распродаж в акциях Татнефти, спровоцированная рекомендацией скромных дивидендов за 2020 год, в четверг продолжилась (ао: минус 4,7%; ап: минус 7,1%). У инвесторов теперь появляется неопределенность по поводу дальнейшей дивидендной политики, а ведь для многих инвесторов именно дивиденды являются ключевой темой в кейсе "Татнефти". Более сильное снижение привилегированных акций это лишь подтверждает, - пишет аналитик инвесткомпании в своем комментарии. - Помимо обычной перепроданности, краткосрочных драйверов для уверенного роста пока не много. Можно рассчитывать лишь на незначительный отскок. К тому же не добавляет оптимизма позиция Минфина о том, что не планируется пересмотр налогового режима для сверхвязкой нефти. "Татнефть" вынуждена будет сократить инвестиции в добычу".

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