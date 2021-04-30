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30 апреля 2021 года 09:11
Потенциал роста цены на нефть выше $70/барр. пока ограничен - BCS Express
Потенциал роста цены на нефть марки Brent выше уровня в $70 за баррель пока ограничен, говорится в комментарии BCS Express. "Фьючерсы на нефть марки Brent в четверг закрыли торги выше $68 за баррель, подтвердив четкую направленность в район $70. При отсутствии негативных новостных повесток этот рубеж вполне может быть взят в первой декаде мая. При этом потенциал для дальнейшего роста пока ограничен, поскольку рынок может сохранять некоторую осторожность на фоне всплеска COVID-19 в Индии", - указывает эксперт инвесткомпании Игорь Галактионов. Также аналитик отмечает, что в ближайшие недели внимание участников рынка может быть приковано к косвенным индикаторам спроса на нефть в США, Китае, Индии и Европе. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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