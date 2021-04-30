30 апреля 2021 года 09:45
Утренние прогнозы: преобладание продаж
Большинство аналитиков прогнозируют негативное начало фондовых торгов в России в пятницу. Инвесторы, вероятно, предпочтут сократить риски перед предстоящими выходными.
Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "Учитывая внешний фон, в пятницу утром ожидаем преобладания продаж в российских акциях, что приведет к отступлению индекса Мосбиржи в середину диапазона 3500-3600 пунктов".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Российский рынок акций в пятницу продолжит демонстрировать слабость".
"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,2-0,6%, в диапазоне 3550-3565 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3540, 3520 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3580, 3600 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет явное утреннее ухудшение состояния внешнего фона. Позднее он способен временно стабилизироваться около ближайшего значимого уровня 3550 пунктов".
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Российский рынок акций может начать день в минусе. Перед длинными выходными и полурабочими днями часть инвесторов предпочтёт сократить свои риски".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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30 апреля 2021 года 15:10
Покупка акций ПАО "Энел Россия" привлекательна для инвесторов в долгосрочной перспективе, говорится в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ).
Рост выручки "Энел Россия" (+2%, 12,3 млрд руб.) в опубликованных результатах за первый квартал по МСФО обусловлен увеличением продаж электрической и тепловой энергии... читать дальше
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30 апреля 2021 года 14:46
Котировки акций Mastercard Inc. сохраняют высокий потенциал роста на горизонте года, считает аналитик "Фридом Финанс" Георгий Сурков.
"Mastercard Inc. отчиталась за первый квартал текущего года, и мы оцениваем финансовые результаты компании как позитивные, отмечая постепенное восстановление... читать дальше
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30 апреля 2021 года 14:26
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Johnson & Johnson с целевой ценой $179 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-6 недель. Цена входа: от $165, потенциальная доходность: 8,48%, стоп-приказ: $158, говорится в комментарии инвестиционной компании.
"Согласно отчетности, чистая прибыль... читать дальше
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30 апреля 2021 года 14:05
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Московской биржи" с целью 200 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2-5 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,1%, стоп-приказ: 170 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.
"Московская биржа" планирует... читать дальше
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30 апреля 2021 года 13:40
Sber CIB позитивно оценивает финансовые результаты "Детского мира" за 1К21 и рекомендует держать акции компании, отмечается в комментарии инвестбанка.
"Опубликованные финансовые результаты "Детского мира" за I кв. 2021г оказались сильными и превзошли наши прогнозы, особенно с учетом темпов роста... читать дальше
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30 апреля 2021 года 13:18
Цена нефти до конца недели вряд ли покинет диапазон $67-68 за баррель Brent, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).
"Котировки нефти Brent завершают неделю на максимальных уровнях за последние 1,5 месяца. В пятницу экспирируется июньский фьючерс на Brent, следующий торгуется чуть ниже... читать дальше
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30 апреля 2021 года 12:50
"Финам" рекомендует держать акции Xcel Energy с целевой ценой $75,6 за штуку на конец ноября 2021г, что подразумевает наличие потенциала около 7%, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Наталии Малых.
"Американская электроэнергетическая компания Xcel Energy (тикер: XEL) с рыночной... читать дальше
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30 апреля 2021 года 12:27
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) положительно оценивают финансовые результаты "Магнита" за 1К21 по МФСО и отмечают, что потенциал роста цены акций компании составляет 16% от текущих уровней, говорится в комментарии банка.
"Магнит" опубликовал неаудированные финансовые результаты по МСФО за 1 кв.... читать дальше
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30 апреля 2021 года 12:05
BCS Express закрыл торговую идею "покупать акции "МТС" от уровня от уровня 335 рублей с целью 362 рубля на срок до 8 месяцев", открытую 1 сентября 2020 года, в связи с истечением срока действия, сообщается в комментарии инвесткомпании.
"Ожидания по целям роста не оправдались из-за выраженной... читать дальше
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30 апреля 2021 года 11:45
Москва. 30 апреля. Рынок акций РФ утром в пятницу проседает на фоне негативной динамики внешних площадок и выпускающей пар нефти, а также из-за неагрессивных продаж игроков в преддверии майских праздников; обновили максимумы акции "Мосбиржи" на сильном квартальном отчете и отскакивают вверх перепроданные ранее акции "Татнефти". читать дальше
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30 апреля 2021 года 11:42
Курс доллар/рубль в пятницу вряд ли превысит уровень 75,00 руб./$1, считает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.
"После довольно позитивного завершения среды с точки зрения новостного фона рубль начал торги в четверг уверенным ростом, продолжив постепенно продвигаться в... читать дальше
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30 апреля 2021 года 11:26
Покупка акций "Газпрома" остается актуальной идеей, говорится в комментарии главного аналитика "Открытие Брокер" по российскому рынку Алексея Павлова.
"Финансовые показатели "Газпрома" продолжают стремительно восстанавливаться на фоне благоприятной конъюнктуры. При этом результаты I квартала... читать дальше
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30 апреля 2021 года 11:06
Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазонах 75-76 руб./$1 и 90-91 руб./EUR1 на следующей неделе, говорится в комментарии Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР).
"Главным драйвером на этой неделе для доллара были цены на нефть и новости о борьбе с коронавирусом в мире. Эти вещи в... читать дальше
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30 апреля 2021 года 10:51
Вероятна консолидация цен ОФЗ вблизи текущих уровней в пятницу и первые недели мая, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.
Цены рублевых облигаций практически не изменились по итогам торгов в четверг, доходность 10-летних ОФЗ 26235 осталась на уровне 7,10% годовых,... читать дальше
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30 апреля 2021 года 10:36
"Атон" позитивно оценивает перспективы акций Сбербанка, представившего сильные операционные результаты за 1К21 по МСФО, отмечается в комментарии инвесткомпании.
"Сбербанк представил сильные результаты - чистая прибыль превысила нашу оценку и консенсус-прогноз на 20% благодаря очень низкому уровню... читать дальше
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