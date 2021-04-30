Утренние прогнозы: преобладание продаж

Большинство аналитиков прогнозируют негативное начало фондовых торгов в России в пятницу. Инвесторы, вероятно, предпочтут сократить риски перед предстоящими выходными.

Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "Учитывая внешний фон, в пятницу утром ожидаем преобладания продаж в российских акциях, что приведет к отступлению индекса Мосбиржи в середину диапазона 3500-3600 пунктов".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Российский рынок акций в пятницу продолжит демонстрировать слабость".

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,2-0,6%, в диапазоне 3550-3565 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3540, 3520 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3580, 3600 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет явное утреннее ухудшение состояния внешнего фона. Позднее он способен временно стабилизироваться около ближайшего значимого уровня 3550 пунктов".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Российский рынок акций может начать день в минусе. Перед длинными выходными и полурабочими днями часть инвесторов предпочтёт сократить свои риски".