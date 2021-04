Фондовые индексы США повысились по итогам торгов в четверг. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу снижаются. Цены на нефть эталонных марок снижаются в пятницу.

Фондовые индексы США повысились по итогам торгов в четверг на статданных и корпоративной отчетности, при этом S&P 500 достиг рекордно высокого уровня.

Экономика США в первом квартале увеличилась на 6,4% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют предварительные данные министерства торговли США. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 6,1%, сообщает Trading Economics. При этом респонденты The Wall Street Journal предполагали повышение на 6,5%, агентства Bloomberg - на 6,7%. ВВП США в четвертом квартале вырос на 4,3%.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 13 тыс. - до 553 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Это минимальное значение показателя с начала пандемии COVID-19.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 566 тыс., а не 547 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали увеличения числа заявок до 549 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, свидетельствуют данные Trading Economics.

В среду фондовый рынок США завершил торги снижением после завершения заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Индекс Dow Jones опустился на 0,48%, S&P 500 - на 0,08%, Nasdaq - на 0,28%.

Федрезерв сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам заседания, прошедшего 27-28 апреля. Решение совпало с прогнозами экономистов и участников рынка.

Глава ФРС Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции, что экономика США восстанавливается после кризиса, вызванного пандемией COVID-19, быстрее, чем ожидалось, однако восстановление "остается неравномерным и далеко от завершения".

Помимо этого, президент США Джо Байден, выступивший в среду в Конгрессе, представил новый пакет стимулов общим объемом $1,8 трлн, ориентированный на поддержку американских семей. Предложения Байдена предусматривают расходы в размере $1 трлн в течение 10 лет, а также налоговые льготы на общую сумму $800 млрд.

Инвесторы в четверг также оценивали очередную порцию финансовых отчетов американских компаний.

Американская Facebook Inc. (SPB: FB), которой принадлежит крупнейшая в мире социальная сеть, увеличила чистую прибыль в первом квартале 2021 года на 94%, выручку - на 48%, благодаря существенному скачку доходов от рекламы. Акции Facebook подскочили в цене на 7,3%.

Qualcomm Inc. (SPB: QCOM), один из крупнейших в мире производителей полупроводниковых компонентов, увеличила выручку во втором финансовом квартале примерно в 1,5 раза, при этом показатель оказался выше прогнозов рынка. Стоимость акций компании увеличилась на 4,5%.

Сеть пиццерий Domino's Pizza Inc. (SPB: DPZ) в первом квартале сократила чистую прибыль до $117,8 млн, или $3 на акцию, со $121,6 млн, или $3,07 на акцию, годом ранее. Выручка выросла до $983,7 млн с $873,1 млн. Аналитики ожидали чистую прибыль в расчете на акцию на уровне $2,94 при выручке в $985 млн. Котировки акций Domino's выросли на 3%.

Apple Inc. (SPB: AAPL) увеличила чистую прибыль во втором финансовом квартале более чем в два раза, выручку - на 54%, причем оба показателя превзошли прогнозы рынка. Однако котировки бумаг Apple снизились на 0,7%.

Чистый убыток круизного оператора Royal Caribbean Group в первом квартале уменьшился до $1,13 млрд, или $4,66 на акцию, с $1,44 млрд, или $6,91 на акцию. Скорректированный убыток в расчете на акцию составила $4,44. Аналитики, опрошенные FactSet, прогнозировали показатель на уровне $4,61 в расчете на акцию. Компания получила уведомление от Центров по контролю за заболеваниями США (CDC) о возможном возобновлении круизов в США этим летом. Несмотря на это, акции Royal Caribbean потеряли в цене 3%.

Индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 239,98 пункта (0,71%) и составил 34060,36 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 28,29 пункта (0,68%) - до 4211,47 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 31,52 пункта (0,22%) и составил 14082,55 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу снижаются на опасениях относительно восстановления глобальной экономики после пандемии COVID-19.

Рост заболеваемости в ряде регионов мира и медленный прогресс в вакцинации против коронавирусной инфекции вызывают беспокойство у инвесторов, сообщает MarketWatch.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:40 МСК опустился на 0,9%.

Безработица в Японии в марте опустилась до 2,6% по сравнению с 2,9% в предыдущий месяц, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и связи. Это минимальный уровень за последние одиннадцать месяцев.

Аналитики ожидали сохранения показателя на февральском уровне, сообщает Trading Economics.

Наиболее существенно подешевели акции производителя потребительской электроники Sony (-7,9%), интернет-компании Rakuten Group (-4,5%) и автопроизводителя Suzuki Motor Corp. (-3,7%).

В число лидеров роста котировок входят акции медиакомпании CyberAgent (+15,3%), Hitachi (+5,8%) и Shiseido (+4,8%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 9:05 МСК снизился на 0,9%, гонконгский Hang Seng - на 1,6%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в апреле опустился до 51,1 пункта по сравнению с 51,9 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ).

Аналитики в среднем прогнозировали менее значительное снижение - до 51,7 пункта, сообщает Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal ожидали 51,6 пункта. Значение PMI выше 50 пунктов указывает на увеличение активности в секторе, ниже - на ее ослабление. Индекс превышает эту отметку уже четырнадцать месяцев подряд. PMI сферы услуг и строительства, рассчитываемый ГСУ, в апреле снизился до 54,9 пункта по сравнению с 56,3 пункта в предыдущий месяц. Индикатор находится выше отметки в 50 пунктов по итогам тринадцатого месяца подряд.

При этом промышленный PMI в Китае, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в апреле подскочил до максимума за четыре месяца. Индекс достиг 51,9 пункта по сравнению с 50,6 пункта в марте. Эксперты в среднем прогнозировали подъем всего до 50,8 пункта, сообщает Trading Economics. В расчет индекса Caixin входит больше частных компаний, представляющих малый и средний бизнес.

Значительное падение в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже показывают котировки бумаг страховщика AIA Group (-3,4%), интернет-компании Meituan (-3,3%), оператора казино Sands China (-3,3%), автопроизводителя Geely Automobile Holdings Ltd. (-3,1%), пивоваренной Budweiser Brewing Co. APAC Ltd (-3%), интернет-ритейлера Alibaba Group Holdings Ltd. (-2,5%).

Между тем растет цена акций нефтепроизводителей PetroChina (+4%) и CNOOC (+0,5%), банка HSBC (+0,9%), фармацевтической Sino Biopharmaceutical Ltd. (+0,6%).

Южнокорейский индекс Kospi по итогам торгов уменьшился на 0,6%.

Розничные продажи в Южной Корее в марте выросли на 10,9% относительно того же месяца прошлого года и на 2,3% по сравнению к предыдущему месяцу (в феврале был зафиксирован соответственно подъем на 8,3% и снижение на 0,8%). Оба показателя превзошли ожидания экспертов.

Рост промышленного производства в стране составил 4,7% в годовом выражении. За месяц показатель снизился на 0,8%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. не изменилась за день, автопроизводителя Hyundai Motor - упала на 2,5%.

Австралийский S&P/ASX 200 снизился в пятницу на 0,9%.

При этом капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto сократилась на 1,9% и 1,8% соответственно.

Цены на нефть эталонных марок снижаются в пятницу после достижения шестинедельных максимумов днем ранее на фоне слабых экономических данных из Китая и сохраняющегося беспокойства по поводу ситуации с пандемией коронавируса в ведущих странах мира.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:07 МСК в пятницу составляет $68,17 за баррель, что на $0,39 (0,57%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $1,29 (1,9%) - до $68,56 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $64,53 за баррель, что на $0,48 (0,74%) ниже уровня на закрытие предыдущей сессии. В четверг стоимость этих контрактов увеличилась на $1,15 (1,8%) - до $65,01 за баррель.

Оба контракта накануне достигли максимальных уровней закрытия с 15 марта.

Росту цен в четверг способствовали признаки усиления спроса на нефть в Китае, странах Европы и США. Некоторую поддержку рынку также оказали статданные из США, которые указали на уверенное восстановление экономики. ВВП США в первом квартале 2021 года увеличился на 6,4% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют предварительные данные министерства торговли США, опубликованные в четверг.

"Более слабые, чем ожидалось, данные индекса деловой активности (PMI) производственного сектора Китая негативно сказались на настроениях", - отмечает стратег DailyFX Маргарет Янг, которую цитирует S&P Global Platt.

По словам Янг, возобновившийся рост числа заражений коронавирусом на ключевых рынках, особенно в Индии, также заставляет инвесторов проявлять осторожность. В Индии, которая является третьим крупнейшим импортером нефти, 28 апреля было зафиксировано рекордное количество новых случаев COVID-19 - 379 тыс. 308, по данным американского университета Джонса Хопкинса.

Давление на рынок также оказывают опасения по поводу ухудшения эпидемиологической ситуации в других странах, включая Японию и Бразилию, говорят аналитики ANZ, отмечая возможное ухудшение спроса в обеих странах на фоне вспышки заболеваемости и новых ограничений.