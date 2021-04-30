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30 апреля 2021 года 09:41

Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу могут снизиться на фоне ухудшения внешней конъюнктуры

Москва. 30 апреля. Котировки рублевых корпоративных облигаций в пятницу могут слегка снизиться под давлением наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Фондовые индексы США выросли по итогам торгов в четверг на статданных и корпоративной отчетности, при этом S&P 500 достиг рекордно высокого уровня. Экономика США в первом квартале увеличилась на 6,4% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют предварительные данные министерства торговли США. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 6,1%, сообщает Trading Economics. При этом респонденты The Wall Street Journal предполагали повышение на 6,5%, агентства Bloomberg - на 6,7%. ВВП США в четвертом квартале вырос на 4,3%.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 13 тыс. - до 553 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Это минимальное значение показателя с начала пандемии COVID-19. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 566 тыс., а не 547 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали увеличения числа заявок до 549 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, свидетельствуют данные Trading Economics.

Вместе с тем фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу снижаются на опасениях относительно восстановления глобальной экономики после пандемии COVID-19. Рост заболеваемости в ряде регионов мира и медленный прогресс в вакцинации против коронавирусной инфекции вызывают беспокойство у инвесторов. Японский индекс Nikkei 225 опустился по итогам торгов на 0,79%. Китайский индекс Shanghai Composite к 9:05 МСК снизился на 0,9%, гонконгский Hang Seng - на 1,6%. Южнокорейский индекс Kospi по итогам торгов уменьшился на 0,6%. Австралийский S&P/ASX 200 снизился в пятницу на 0,9%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в апреле опустился до 51,1 пункта по сравнению с 51,9 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ). Аналитики в среднем прогнозировали менее значительное снижение - до 51,7 пункта, сообщает Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal ожидали 51,6 пункта.

В свою очередь цены на нефть снижаются в пятницу после достижения шестинедельных максимумов днем ранее на фоне слабых экономических данных из Китая и сохраняющегося беспокойства по поводу ситуации с пандемией коронавируса в ведущих странах мира. Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в пятницу составила $68,21 за баррель, что на 0,51% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на 1,9% - до $68,56 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $64,61 за баррель, что на 0,62% ниже уровня на закрытие предыдущей сессии. В четверг стоимость этих контрактов увеличилась на 1,8% - до $65,01 за баррель.

Более слабые, чем ожидалось, данные индекса деловой активности (PMI) производственного сектора Китая негативно сказались на настроениях участников нефтяного рынка. Возобновившийся рост числа заражений коронавирусом на ключевых рынках, особенно в Индии, также заставляет инвесторов проявлять осторожность. В Индии, которая является третьим крупнейшим импортером нефти, 28 апреля было зафиксировано рекордное количество новых случаев COVID-19 - 379 тыс. 308, по данным американского университета Джонса Хопкинса. Давление на рынок также оказывают опасения по поводу ухудшения эпидемиологической ситуации в других странах, включая Японию и Бразилию.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг снизилась в 1,1 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась заметно ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 4,715 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 1,96 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 29 апреля снизился всего на 0,04% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 108,08 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,02%, опустившись до 718,53 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпром Капитал БО-001Р-04" (+0,28%), "МТС-001P-05" (+0,19%) и "Роснефть-002Р-04" (+0,17%), а в лидерах снижения - облигации "Сбербанк-001Р-SBER15" (-0,41%), "АФК Система-1Р-15" (-0,3%) и "Роснефть-001Р-02" (-0,26%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АФК "Система" (MOEX: AFKS) установила ставку 1-го купона 10-летних облигаций с 5-летней офертой серии 001P-20 объемом 10 млрд рублей на уровне 8,2% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте в размере 8,37% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 28 апреля. Техразмещение выпуска запланировано на 12 мая. В предыдущий раз эмитент выходил на долговой рынок в начале марта сразу с двумя выпусками облигаций. Тогда АФК "Система" разместила выпуск бондов серии 001P-18 на 5 млрд рублей с офертой через 2,75 года по ставке 6,9% годовых и выпуск бондов серии 001P-19 объемом 12,5 млрд рублей с офертой через 4 года по ставке 7,35%. Срок обращения обоих выпусков 10 лет.

ООО "Маныч-Агро" 30 апреля планирует начать размещение выпуска 4-летних облигаций серии БO-01 объемом 300 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные. По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение - в даты окончания 13-16-го купонов будет погашено по 25% от номинала. Ранее эмитент на долговой рынок не выходил.

ООО "Техно лизинг" планирует 12 мая начать размещение 5-летних облигаций серии 001Р-04 объемом 500 млн рублей. Купоны будут выплачиваться ежемесячно, по бондам предусмотрена амортизация: в даты выплат 49-го, 53-го и 57-го купонов будет погашено по 10% номинала. Ставка 1-го купона установлена на уровне 10,75% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Выпуск размещается е в рамках программы облигаций компании серии 001P объемом до 3 млрд рублей. В рамках 10-летней программы облигации могут быть размещены на 10 лет.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 12-13-го купонов облигаций 36-й серии в размере 5,91% годовых. Компания разместила 36-ю серию облигаций на 15,2 млрд рублей в апреле 2016 года. Срок обращения выпуска - почти 25 лет (9100 дней). Ставка 1-го купона установлена в размере 12,4% годовых. Ставки 2-50-го купонов зависят от индекса потребительских цен и рассчитываются как уровень инфляции за год + 1% годовых. При этом процентная ставка не может быть меньше 1% годовых.

ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) увеличила объем программы биржевых облигаций серии 001Р со 25 млрд до 100 млрд рублей. Соответствующие изменения в программу и проспект программы облигаций зарегистрировала "Московская биржа" (MOEX: MOEX). Кроме того, в новую редакцию программы включена возможность размещения отдельных выпусков "зеленых", социальных и/или инфраструктурных облигаций. В настоящее время в обращении находится 9 выпусков биржевых облигаций компании на 23,528 млрд рублей и один выпуск классических облигаций на 1,5 млрд рублей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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